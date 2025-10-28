Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm detaylarıyla ele alınacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.
TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ TÜM VEÇHELERİYLE ELE ALINACAK
30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak
AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİMİZ MASADA
İki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir.
