Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Almanya Başbakanı Merz Türkiye’ye geliyor

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ TÜM VEÇHELERİYLE ELE ALINACAK

30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİMİZ MASADA

İki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir.