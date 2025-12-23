Milyonlar merakla bekliyordu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2026 asgari ücret belli oldu
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret için yapılacak açıklamadaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını belirterek 28.075 tl olduğunu duyurdu. Asgari ücret desteğinin de artırıldığını açıklayan Bakan Işıkhan "2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücretin 28. 75 TL olduğunu açıkladı.
Kritik toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.
"'BUNUN ÜZERİNDE MAAŞ VERİN' DİYE BELİRLENEN BİR ÜCRET"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2026 asgari ücretin açıklanması ile A Haber'de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Takvim Gazetesi GYY Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İşte bu yılın enflasyonu aşağı yukarı %30-31 civarında çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi önümüzdeki yılki hedef enflasyonla birlikte asgari ücret değerlendiriliyor. Neticede önümüzdeki yılki hedef enflasyonda %20'ler civarında bir beklenti var. Yani %19-20 civarında. İlk Orta Vadeli Program’da 17'ydi ama o revize edildi.
Dolayısıyla baktığın zaman ikisinin ortalaması 25-26’lık bir rakama tekabül ediyordu. Ben bunun üzerinde olabileceğini söylemiştim. Hatta benim biraz daha iyimser olup %28-30 bandında bir artış olabileceğini de düşünmüştüm. 28’i nereden çıkarttığımı söyleyeyim; az önce de konuştuk, bütçeye vergi karşılığı bir para konuluyor. Yani asgari ücretten biliyorsun vergi alınmıyor. Bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Devlet bunu karşılıyor. Bunu karşıladığı rakamı 2025’e %28 arttırarak koymuştu.
A Haber'de de çok anlattık, ilk kez de A Haber’den duyurmuştuk zaten bu durumu. Şöyle; 1 trilyon 90 küsur milyar liralık bir kaynak ayrıldı vergiler için. Dolayısıyla bütçeyi hazırlayanlar bir öngörüde bulunmuşlar. Hani tabii ki komisyonun iradesini bilmiyorlar ama bir öngörüde bulunmuşlar. %28’lik, hani 1 puanlık da fazla bir bütçeye kaynak koymuşlar.
Dolayısıyla şimdi %27’lik bir artış oldu. Hayırlı olsun. Hani beklentim %30 civarındaydı, 28’i biraz aşarız, bu yılki enflasyonu karşılarız diye. O zaman 28.735 lira civarında bir para olacaktı. Yani 700 liralık bir yanılmam var ama 28.075 lira şu anda. Aşağı yukarı bir hesaplama da yaptım onu da söyleyeyim; brüt asgari ücret de 33.000 lirayı geçmiş oldu.
'BUNUN ÜZERİNDE MAAŞ VERİN' DİYE BELİRLENEN BİR ÜCRET
Yani biz aslında burada bakmamız gereken rakam brüt olan rakam. Çünkü bu gösterge rakamı bir endeks; buna göre bütün hesaplamalar yapılıyor. Az önce söyledim, hep sonda söyleyeceğimi başta söylüyorum; bu bir geçim ücreti değil. Yani bununla geçinin diye belirlenen bir ücret değil. Bu en az verilecek ücret, "bunun üzerinde maaş verin" diye belirlenen bir ücret. O yüzden böyle algılarsak doğru olur.
BU BİR GÖSTERGE RAKAMI
Şimdi bana bir sürü mesaj geliyor: "Bununla geçinilir mi?" Cevap: Hayır, geçinilmez. Elbette ama bu "bununla geçinin" diye belirlenen bir ücret değil. Yani mesela Türk-İş bir araştırma yapıyor; 4 kişilik ailenin geçim ücreti. Bu bir araştırma, orada çıkan rakam evet doğru. İşte bekar bir işçinin mutfak masrafı; doğru. Ama bu öyle bir rakam değil. Bu bir gösterge rakamı. Tekrar edeyim; en az maaş bu olmalı, bunun üzerinde maaş verin diyor.
100’e yakın değişkenin parametresi aslında bu. Mesela işsizlik maaşı buna göre belirleniyor. Yarın esnaf bunu bekliyor. Niye bekliyor? Çünkü bu rakama göre Bağ-Kur primi ödüyor. Ev hanımı bunu bekliyor. Niye bekliyor? Buna göre isteğe bağlı sigorta ödüyor. İşte ne bileyim, stajyer arkadaşım bunu bekliyor çünkü buna göre maaş alıyor. Bütün borçlanmalar buna göre belirleniyor. 65 yaşındaki amcam bunu bekliyor çünkü 65 yaş aylığı almak için belirlenecek gelir kriteri buna göre belirleniyor gibi gibi gibi... Baktık biz, 100’e yakın kalem.
ELDEN VERİLEREK GİZLİ KAYIT DIŞILIKLAR VAR
Geri kalanı elden veriliyor. Maalesef bizde böyle bir gizli kayıt dışılık var ama bütün çalışanları etkiliyor. Şimdi 22.000 lira alan bir işçiyi düşün. Bunun da ustabaşı 28.000 lira alıyordu. Şimdi bu işçinin maaşı 28.000 lira oldu, ustankinki 28.000 lirada kalmayacak. O da artacak. Dolayısıyla bütün çalışanların maaşı artacak bu noktada.
Şöyle, 25 rakamı şuradan çıkıyordu aslında; bu yılın enflasyonu %30, önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu 20, işte ikisinin ortalaması 25. Böyle hesap yapılıyordu, geçen sene de buna benzer bir hesap yapılmıştı. Ama ben işte o 2 puan, 3 puanlık "elinizi taşın altına koyun" talimatından sonra geldiğini düşünüyorum.
orada bir 0.5 puanlık bir dokunuş olmuş. Hatta %27’nin de bir tık üstünde, %27.1 vesaire öyle bir rakam çıkıyor tam %27 çıkmıyor. Şimdi hızlı hesapladım, arkadaşlar bakarlarsa sevinirim. Tabii burada iki türlü düşünmek lazım Hikmet bunu. Tamam, biz çalışan olarak hep alacağımız paraya bakıyoruz ama bir de işveren tarafı var. Bunu verecek işverene maliyeti de yine 35 bin lirayı geçecek öyle gözüküyor; vergi olmamasına rağmen ki devletin vergi katkısı var biliyorsun. Hani bu vergi meselesi de bir devrimdir, hani ben bunu söylemek istiyorum. Sen hatırlar mısın bilmem, ben hani gençliğimden çocukluğumdan hatırlıyorum duvarlara yazılırdı bu "asgari ücretten vergi alınmasın" diye bir slogandı ve bu devrimi AK Parti gerçekleştirdi. Şu anda vergi alınmıyor, gelir vergisi ve damga vergisi asgari ücretten alınmıyor.
ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE DEVLET HAKEMLİK YAPIYOR
Hiç, sıfır vergiyle ödeniyor asgari ücret. Devletin bir katkısı oluyor, mesela geçen sene 1000 liraydı bu sene 1250 lira mı 1270 lira mı tam duyamadım o sonu ama ya 1250 ya 1270. Her bir işçi için işletmelere vereceği para bu. İşletme dürüstse, eğer istihdamını koruyorsa ve borcunu zamanında ödüyorsa primlerini, bu katkıdan faydalanıyor. Bu biliyorsun 500 lirayla başladı, 750 oldu, 1250’ye çıktıysa da şimdi... Yani dolayısıyla 28.075 liranın 1250 lirasını devlet karşılıyor, vergi hariç diyorum. Vergi de az önce söyledim 1 trilyon 96 milyar liralık bir kaynak, devlet almaktan vazgeçiyor. Yani 1 trilyon lira almaktan vazgeçiyor, bunu brütten çalışıyorsa işçiye, netten çalışıyorsa işverene destek veriyor. Sadece bu teşvik değil; işveren eğer istihdamını koruyor ve ilave istihdam sağlıyorsa "sen işçi al" diyor, "bütün masrafı bende". Devletin böyle katkıları da var, o yüzden hani işverenler artık hani biraz ellerini taşın altına gerçekten koysunlar. Az önce de söyledim, biz Ocak 2025’te 22 bin lira verdik, 12 ay geçti Aralık 2025’te de 22 bin lira verdik ama o işverenin ürettiği ürün ve hizmetlerin fiyatı bu 12 ayda değişti. Yani kendilerini enflasyona karşı korudular, şimdi çalışanlarını koruma zamanı diyorum ben. O yüzden de 28.075 lira en az vereceğiniz rakam, "bunu verin" demiyor devlet, bunun üstünde verin... Evet, o ifadeyi düzeltelim; asgari ücreti devlet belirlemiyor, devlet hakemlik yapıyor.
C.B YARDIMCISI YILMAZ'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcııs Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığıo açıklamada yeni asgari ücrete ilişki şu mesajı yayınladı:
"2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun.
Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
BAKAN IŞIKHAN: HAYIRLI OLSUN
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını belirterek 2026 yılı asgari ücretin 28. 75 TL olduğunu açıkladı.
TOPLANTI SONA ERDİ!
Toplantı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın birazdan asgari ücreti açıklaması bekleniyor.
YENİ RAKAMI GÖREBİLİRİZ
2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kritik buluşması için bugün bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, milyonların beklediği o kritik saatleri ve masadaki rakamları tek tek aktardı.
"SON TOPLANTI OLMASI BEKLENİYOR"
Bakanlık binası önünden canlı yayına bağlanan Filiz Uçan Savaş, toplantının önemini şu sözlerle ifade etti:
"Milyonların gözü üçüncü toplantıdaydı ve tarih belli oldu. Bugün saat 18.00’de üçüncü toplantı asgari ücret tespit komisyonunda gerçekleşecek. Şu anda bizim bulunduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Bugünkü toplantı neden önemli? Kamuoyunda beklenti olarak ve Ankara kulislerinde konuşulan; bugünkü toplantının aslında son toplantı olması bekleniyor. Çünkü rakamların konuşulduğu toplantı olacak bu. Yani yeni asgari ücret rakamı bugünkü toplantının sonrasında sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Bugünkü toplantının sonunda bizler yeni asgari ücret rakamını görebileceğiz."
"İŞÇİ TARAFI OLMADAN 10 KİŞİYLE DEVAM EDİYOR"
Sürecin işleyişine ve komisyondaki eksik üyeye dikkat çeken Savaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu zamana kadarki süreçte üç toplantı yapılmış olacak bugünkü toplantıyla birlikte. 12 Aralık'ta ilk toplantı, 18 Aralık'ta ise ikinci toplantı yapılmıştı. Ancak bu yıl farklı olarak, asgari ücret tespit komisyonunda normalde 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Türk-İş tarafı yani işçileri temsil eden taraf, komisyonun yapısı değişmediği takdirde toplantılara katılmayacaklarını açıklamışlardı. O yüzden bu yıl tespit komisyonu çalışmalarına işçi tarafı olmadan; işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 10 kişi olarak devam ediyorlar."
MASADAKİ 4 KRİTİK SENARYO: "ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?"
Filiz Uçan Savaş, mevcut 22.104 TL olan asgari ücretin zam oranlarına göre nasıl değişeceğini şu rakamlarla sıraladı:
"Olası senaryolar ne? Yüzde ne kadarlık bir zam yapılırsa ne olur? Şu anda mevcut 22.104 lira olarak asgari ücret bilindiği üzere uygulanıyor. İlk senaryo; yüzde 20’lik bir zam söz konusu olursa asgari ücret 26.524 liraya çıkmış olacak. Eğer yüzde 25’lik bir zam söz konusu olursa 27.630 liraya kadar çıkmış olacak. Eğer yüzde 30’luk bir zam yapılırsa 28.735 lira olacak. Eğer yüzde 35’lik bir zam yapılırsa da yeni asgari ücret rakamı 29.840 liraya kadar çıkmış olacak."
NİHAİ KARAR İÇİN KRİTİK VERİLER
Toplantıda masaya gelecek diğer verilere de değinen Savaş:
"Olası zam oranları bunlar. Çünkü bilindiği üzere asgari ücrette açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve enflasyon oranı oldukça önemli. Tüm bu veriler göz önüne alındığında olası zam oranlarının bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra bir zam yapılacak mı yoksa bu rakamların dışında bir zam mı söz konusu olacak; aslında bugünkü toplantının sonrasında bunu görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek olan kritik toplantı bugün saat 18.00’de başlayacak. Gözler, toplantı sonrası Bakanlık'tan gelecek o resmi açıklamada olacak.
İŞTE OLASI SENARYOLAR
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
"SONUÇ ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve toplantının perde arkasını canlı yayında aktardı.
"YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLABİLİR"
Bugünkü toplantının önemine dikkat çeken Savaş, sürecin seyrini değiştirebilecek bir görüşme olacağını belirtti. Savaş, "Rakamların konuşulacağı, tüm tarafların tekliflerinin masaya geleceği ve belki de asgari ücretin belli olacağı son toplantı bile olabilir. Bugün rakamların masaya gelmesiyle birlikte, yeni asgari ücretin belirlenme ihtimali çok yüksek" dedi.
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Filiz Uçan Savaş, bugüne kadar atılan adımları ve masadaki verileri şöyle özetledi:
"Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta çalışmalara başladı. İlk toplantı 12 Aralık'ta, ikincisi ise 18 Aralık'ta yapıldı. İlk toplantıda takvim belirlenirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekonomik verileri sundu. Bugün ise artık rakamlar konuşulacak. Açlık ve yoksulluk sınırı, enflasyon oranları gibi kritik veriler, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynayacak."
BAKAN IŞIKHAN İŞÇİLERİN TALEBİNİ İLETTİ
Bu yılki sürecin farklı işlediğine dikkat çeken Savaş, Bakan Vedat Işıkhan'ın rolüne vurgu yaptı: "Türk-İş, komisyonun yapısı değişmediği sürece katılmayacağını açıklamıştı. Ancak Bakan Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek taleplerini aldı ve bu talepleri komisyona iletti. Artık işçilerin talepleri belli, işveren tarafı TİSK zaten masada. Hükümet ise hakem rolünde süreci yönetiyor."
EĞER BUGÜN SONUÇ ÇIKMAZSA...
Toplantıdan bugün bir sonuç çıkmaması durumunda sürecin nasıl işleyeceğini de aktaran A Haber muhabiri, "Olur da bugün bir uzlaşı sağlanamazsa, komisyonun önümüzdeki hafta son bir toplantı daha yapmasını bekliyoruz. Ancak beklenti, bugün taraflar arasında bir uzlaşının sağlanması yönünde" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücretle ödemeler değişti: Yüzde 27 zamla kim ne alacak? GSS, kıdem…
- Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 Yayın Akışı
- Tıpta devrim yaratan gelişme! O hastalığı başlamadan durduruyor
- Diyet bozan brownieleri unutun! Unsuz ve şekersiz fit tarif: Tabak tabak gidiyor
- Mekikten daha etkili! Tek egzersizle karın, kalça ve dengeyi güçlendirin
- Dünya listesinde Karahantepe rüzgarı! 2025’in en iyi 10 keşfi arasına girdi
- Kredi notu sorgulama nasıl yapılır? İşte ücretsiz öğrenme detayları
- Adli Tıp Kurumu kadrolu personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
- Pegasus yurt dışı 5 Euro kampanyası detayları: Ülkeler ve uçuş tarihleri
- Apple iPhone 18 planını sızdırdı: Üretim takvimi ortaya çıktı
- ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Çorbaya 1 kaşık eklenince şifa oluyor: Tek bir malzeme iltihabı önlüyor