Milyonlar merakla bekliyordu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2026 asgari ücret belli oldu

19:26 23 Aralık 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2026 asgari ücretin açıklanması ile A Haber'de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Takvim Gazetesi GYY Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İşte bu yılın enflasyonu aşağı yukarı %30-31 civarında çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi önümüzdeki yılki hedef enflasyonla birlikte asgari ücret değerlendiriliyor. Neticede önümüzdeki yılki hedef enflasyonda %20'ler civarında bir beklenti var. Yani %19-20 civarında. İlk Orta Vadeli Program’da 17'ydi ama o revize edildi.

Dolayısıyla baktığın zaman ikisinin ortalaması 25-26’lık bir rakama tekabül ediyordu. Ben bunun üzerinde olabileceğini söylemiştim. Hatta benim biraz daha iyimser olup %28-30 bandında bir artış olabileceğini de düşünmüştüm. 28’i nereden çıkarttığımı söyleyeyim; az önce de konuştuk, bütçeye vergi karşılığı bir para konuluyor. Yani asgari ücretten biliyorsun vergi alınmıyor. Bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Devlet bunu karşılıyor. Bunu karşıladığı rakamı 2025’e %28 arttırarak koymuştu.

A Haber'de de çok anlattık, ilk kez de A Haber’den duyurmuştuk zaten bu durumu. Şöyle; 1 trilyon 90 küsur milyar liralık bir kaynak ayrıldı vergiler için. Dolayısıyla bütçeyi hazırlayanlar bir öngörüde bulunmuşlar. Hani tabii ki komisyonun iradesini bilmiyorlar ama bir öngörüde bulunmuşlar. %28’lik, hani 1 puanlık da fazla bir bütçeye kaynak koymuşlar.

Dolayısıyla şimdi %27’lik bir artış oldu. Hayırlı olsun. Hani beklentim %30 civarındaydı, 28’i biraz aşarız, bu yılki enflasyonu karşılarız diye. O zaman 28.735 lira civarında bir para olacaktı. Yani 700 liralık bir yanılmam var ama 28.075 lira şu anda. Aşağı yukarı bir hesaplama da yaptım onu da söyleyeyim; brüt asgari ücret de 33.000 lirayı geçmiş oldu.

'BUNUN ÜZERİNDE MAAŞ VERİN' DİYE BELİRLENEN BİR ÜCRET

Yani biz aslında burada bakmamız gereken rakam brüt olan rakam. Çünkü bu gösterge rakamı bir endeks; buna göre bütün hesaplamalar yapılıyor. Az önce söyledim, hep sonda söyleyeceğimi başta söylüyorum; bu bir geçim ücreti değil. Yani bununla geçinin diye belirlenen bir ücret değil. Bu en az verilecek ücret, "bunun üzerinde maaş verin" diye belirlenen bir ücret. O yüzden böyle algılarsak doğru olur.

BU BİR GÖSTERGE RAKAMI

Şimdi bana bir sürü mesaj geliyor: "Bununla geçinilir mi?" Cevap: Hayır, geçinilmez. Elbette ama bu "bununla geçinin" diye belirlenen bir ücret değil. Yani mesela Türk-İş bir araştırma yapıyor; 4 kişilik ailenin geçim ücreti. Bu bir araştırma, orada çıkan rakam evet doğru. İşte bekar bir işçinin mutfak masrafı; doğru. Ama bu öyle bir rakam değil. Bu bir gösterge rakamı. Tekrar edeyim; en az maaş bu olmalı, bunun üzerinde maaş verin diyor.

100’e yakın değişkenin parametresi aslında bu. Mesela işsizlik maaşı buna göre belirleniyor. Yarın esnaf bunu bekliyor. Niye bekliyor? Çünkü bu rakama göre Bağ-Kur primi ödüyor. Ev hanımı bunu bekliyor. Niye bekliyor? Buna göre isteğe bağlı sigorta ödüyor. İşte ne bileyim, stajyer arkadaşım bunu bekliyor çünkü buna göre maaş alıyor. Bütün borçlanmalar buna göre belirleniyor. 65 yaşındaki amcam bunu bekliyor çünkü 65 yaş aylığı almak için belirlenecek gelir kriteri buna göre belirleniyor gibi gibi gibi... Baktık biz, 100’e yakın kalem.

ELDEN VERİLEREK GİZLİ KAYIT DIŞILIKLAR VAR

Geri kalanı elden veriliyor. Maalesef bizde böyle bir gizli kayıt dışılık var ama bütün çalışanları etkiliyor. Şimdi 22.000 lira alan bir işçiyi düşün. Bunun da ustabaşı 28.000 lira alıyordu. Şimdi bu işçinin maaşı 28.000 lira oldu, ustankinki 28.000 lirada kalmayacak. O da artacak. Dolayısıyla bütün çalışanların maaşı artacak bu noktada.

Şöyle, 25 rakamı şuradan çıkıyordu aslında; bu yılın enflasyonu %30, önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu 20, işte ikisinin ortalaması 25. Böyle hesap yapılıyordu, geçen sene de buna benzer bir hesap yapılmıştı. Ama ben işte o 2 puan, 3 puanlık "elinizi taşın altına koyun" talimatından sonra geldiğini düşünüyorum.

orada bir 0.5 puanlık bir dokunuş olmuş. Hatta %27’nin de bir tık üstünde, %27.1 vesaire öyle bir rakam çıkıyor tam %27 çıkmıyor. Şimdi hızlı hesapladım, arkadaşlar bakarlarsa sevinirim. Tabii burada iki türlü düşünmek lazım Hikmet bunu. Tamam, biz çalışan olarak hep alacağımız paraya bakıyoruz ama bir de işveren tarafı var. Bunu verecek işverene maliyeti de yine 35 bin lirayı geçecek öyle gözüküyor; vergi olmamasına rağmen ki devletin vergi katkısı var biliyorsun. Hani bu vergi meselesi de bir devrimdir, hani ben bunu söylemek istiyorum. Sen hatırlar mısın bilmem, ben hani gençliğimden çocukluğumdan hatırlıyorum duvarlara yazılırdı bu "asgari ücretten vergi alınmasın" diye bir slogandı ve bu devrimi AK Parti gerçekleştirdi. Şu anda vergi alınmıyor, gelir vergisi ve damga vergisi asgari ücretten alınmıyor.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE DEVLET HAKEMLİK YAPIYOR

Hiç, sıfır vergiyle ödeniyor asgari ücret. Devletin bir katkısı oluyor, mesela geçen sene 1000 liraydı bu sene 1250 lira mı 1270 lira mı tam duyamadım o sonu ama ya 1250 ya 1270. Her bir işçi için işletmelere vereceği para bu. İşletme dürüstse, eğer istihdamını koruyorsa ve borcunu zamanında ödüyorsa primlerini, bu katkıdan faydalanıyor. Bu biliyorsun 500 lirayla başladı, 750 oldu, 1250’ye çıktıysa da şimdi... Yani dolayısıyla 28.075 liranın 1250 lirasını devlet karşılıyor, vergi hariç diyorum. Vergi de az önce söyledim 1 trilyon 96 milyar liralık bir kaynak, devlet almaktan vazgeçiyor. Yani 1 trilyon lira almaktan vazgeçiyor, bunu brütten çalışıyorsa işçiye, netten çalışıyorsa işverene destek veriyor. Sadece bu teşvik değil; işveren eğer istihdamını koruyor ve ilave istihdam sağlıyorsa "sen işçi al" diyor, "bütün masrafı bende". Devletin böyle katkıları da var, o yüzden hani işverenler artık hani biraz ellerini taşın altına gerçekten koysunlar. Az önce de söyledim, biz Ocak 2025’te 22 bin lira verdik, 12 ay geçti Aralık 2025’te de 22 bin lira verdik ama o işverenin ürettiği ürün ve hizmetlerin fiyatı bu 12 ayda değişti. Yani kendilerini enflasyona karşı korudular, şimdi çalışanlarını koruma zamanı diyorum ben. O yüzden de 28.075 lira en az vereceğiniz rakam, "bunu verin" demiyor devlet, bunun üstünde verin... Evet, o ifadeyi düzeltelim; asgari ücreti devlet belirlemiyor, devlet hakemlik yapıyor.