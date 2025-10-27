Başkan Erdoğan’dan Starmer ile heyetlerarası görüşme!

27 Ekim 2025, Pazartesi
27.10.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Starmer, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Türkiye heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

