A Haber’in şeref madalyası! Siyonist İsrail’i çıldırtan haber

Terör devleti İsrail, Filistin'de özellikle Gazze'de kanlı saldırılarını ve soykırımını sürdürürken, A Haber bölgeden en dikkat çekici gelişmeleri ve sıcak bilgileri anbean izleyicilerine aktardı.

Ancak A Haber'in gerçekleri dünyaya duyurması, İsrail'i rahatsız etti. Bunun üzerine işgal ordusu, sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımla A Haber'i hedef aldı.

Söz konusu paylaşımda, A Haber'in 3 Haziran tarihli "İsrail yardım kuyruğunu vurdu" başlıklı haberine atıfta bulunularak, bu haber "medya hikayesi" olarak nitelendirildi.

"A HABER'İN ŞEREF MADALYASI"

Sabah yazarlarından Yüksel Aytuğ "A Haber'in şeref madalyası" isimli köşe yazısında A Haber için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı:

"GÖNÜL RAFLARININ BAŞ KÖŞESİNDE"

Bazı ödüller vardır; elle tutulmaz, gözle görülmez, alıp da vitrine konulmaz. Onların yeri, gönül raflarının baş köşesidir.

A Haber geçenlerde işte böyle bir ödül aldı. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu işgalci katliam sürüsünün resmi internet sitesi, A Haber'i hedef gösterdi. Burada yer alan düzmece bir görüntü ile A Haber'in yalan haber yaptığı, yiyecek kuyruğundaki hiçbir Filistinlinin öldürülmediği, hatta İsrail'in Gazze'ye tonlarca gıda yardımı yaptığı yalanı ortaya atıldı. Oysa 24 Filistinli masum sivilin atılan İsrail füzesiyle hayatını kaybettiği, aynı gün Reuters ajansı tarafından da tüm dünyaya duyurulmuştu.

"A HABER'İN ŞEREF MADALYASI"

Ben, bebek katili işgal ordusunun A Haber'i doğrudan hedef almasını, A Haber'in gururla göğsünde taşıyacağı bir "şeref madalyası" olarak görüyorum. Keşke Türkiye'deki tüm basın yayın kuruluşları aynı cesareti ve duyarlılığı gösterip, bu şerefe nail olabilselerdi.

"HELAL OLSUN SİZE"

İki yıldır bir gün bile Gazze'deki soykırımı gündeminden düşürmeyen, sunucusuyla, muhabiriyle, müdürüyle, kameramanı ve editörüyle hatta stüdyoya çay servisi yapan görevlisiyle bu yola baş koyan tüm mesai arkadaşlarımı aldıkları bu ödül için gönülden kutluyorum.

Helal olsun size, bize, hepimize...