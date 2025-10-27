PKK’dan Türkiye’den çekilme adımı! Terörsüz Türkiye sürecinde bu karar ne anlama geliyor?

PKK terör örgütü elebaşılarından Sabri Ok, örgüt adına yaptığı açıklamada Türkiye'den tamamen çekileceklerini duyurdu. (ahaber.com.tr arşiv)

Yaşanan gelişmenin ardından terör örgütü PKK adına açıklamayı örgütün elebaşılarından Sabri Ok; "12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK'ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır." denildi.

25 KİŞİLİK PKKLI TERÖRİST IRAK'A GELDİ

Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak'a geldiği belirtilenlerden 2'si elebaşı olmak üzere 25 kişilik PKK'lı terörist grup da bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama kaydedilirken PKK'nın uzantılarına ne olacak? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi.



"TÜRKİYE'DE TERÖR UNSURLARI KALMADI"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Türkiye'de tabii çok ciddi bir dönüşüm. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyine çok ciddi operasyonlar gerçekleştirildi. Terörün Türkiye içerisinde varlık gösterme şansı zaten o kadar da kalmamıştı. Fakat bunu hem bu terörü bitirebilmek, bu terör prangasından kurtulmak hem de bu terörü siyasi açıdan da bir entegrasyonunu sağlamak için terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Terörsüz Türkiye isminden de anlaşılıyor: Türkiye'nin terörden arındırılması. Şimdi bugün bu açıklanan terör örgütünün silahlar silahlı unsurlarının Türkiye'den çekilmesine ilişkin karar aslında bunu bir karşılıyor. Türkiye'de terör unsurları kalmadı. Bunun nicelik olarak işte 25 kişi tabii bu fiili bir karar alındı, terörsüz Türkiye süreci başlatıldı da ama ilk defa en somut, en elle tutulur bir karardı. Daha önce fesih kararı açıkladılar biliyorsunuz ama fesih kağıt üstünde bir mesele. Silahları bırakıyoruz dediler. Bir şov, bir gösteri. En somut gelişme şuydu: Türkiye'de elinde silah terör unsurları vardı, bunların çekilmesi elle tutulur, somut bir gelişme.