PKK'dan Türkiye'den çekilme adımı! Terörsüz Türkiye sürecinde bu karar ne anlama geliyor?
Terör örgütü PKK, dün düzenlediği 12. Kongresi'nde alınan kararla Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu. Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının ardından 11 Temmuz'da silah yakan ve örgütü festhettiğini açıklayan PKK'nın bu kararıyla tam anlamıyla Terörsüz Türkiye devreye girdi. Peki PKK'nın Irak'a çekilmesi ne anlama geliyor? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler süreci değerlendirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk PKK'nın çekilme kelimesinin doğru bir dil olmadığını belirterek "Çekilmek lağvetmek demek değil. Çekilmek, bir gücü bir yerden bir yere çekiyorsun demek. Dolayısıyla burada kullandığı dilleri çok yanlış bir dil. Bizi tatmin edecek bir dil değil" dedi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından PKK terör örgütü 11 Temmuz'da silahları yakmış ve Terörsüz Türkiye süreci resmen başlamıştı. PKK, 3 ayın ardından düzenlediği 12. Kongresi'nde alınan kararla yeni bir adım atarak Türkiye'den tamamen çekilecekleri duyurdu.
Yaşanan gelişmenin ardından terör örgütü PKK adına açıklamayı örgütün elebaşılarından Sabri Ok; "12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK'ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır." denildi.
25 KİŞİLİK PKKLI TERÖRİST IRAK'A GELDİ
Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak'a geldiği belirtilenlerden 2'si elebaşı olmak üzere 25 kişilik PKK'lı terörist grup da bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama kaydedilirken PKK'nın uzantılarına ne olacak? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi.
"TÜRKİYE'DE TERÖR UNSURLARI KALMADI"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Türkiye'de tabii çok ciddi bir dönüşüm. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyine çok ciddi operasyonlar gerçekleştirildi. Terörün Türkiye içerisinde varlık gösterme şansı zaten o kadar da kalmamıştı. Fakat bunu hem bu terörü bitirebilmek, bu terör prangasından kurtulmak hem de bu terörü siyasi açıdan da bir entegrasyonunu sağlamak için terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Terörsüz Türkiye isminden de anlaşılıyor: Türkiye'nin terörden arındırılması. Şimdi bugün bu açıklanan terör örgütünün silahlar silahlı unsurlarının Türkiye'den çekilmesine ilişkin karar aslında bunu bir karşılıyor. Türkiye'de terör unsurları kalmadı. Bunun nicelik olarak işte 25 kişi tabii bu fiili bir karar alındı, terörsüz Türkiye süreci başlatıldı da ama ilk defa en somut, en elle tutulur bir karardı. Daha önce fesih kararı açıkladılar biliyorsunuz ama fesih kağıt üstünde bir mesele. Silahları bırakıyoruz dediler. Bir şov, bir gösteri. En somut gelişme şuydu: Türkiye'de elinde silah terör unsurları vardı, bunların çekilmesi elle tutulur, somut bir gelişme.
"TERÖRÜN SON BULMASI SİLAHLARIN BIRAKILMASI"
Terörsüz Türkiye sürecini karşılayan bir adım ama bunun eksiklikleri de var. Eksiklikleri nedir? Bu sürecin odağı şu: Bu silahların çektik, yana çektik, öne çektik, arkaya çektik meselesi değil. Kuzey Irak'a çekiyorlar. Ama yani bu silahların bırakılması terörün son bulmasıdır bu sürecin amacı. Bunun tamamına ermesi gerekiyor. Bu süreç ilerleyecek. Yıl sonunda biraz daha netleşecek.
"ÇEKİLME İFADESİ DOĞRU BİR İFADE DEĞİL"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Çekilme ifadesi bana göre doğru bir ifade değil. O PKK'nın kendi jargonunun içerisinde. Çünkü çekilme teknik olarak bir yeri işgal edersiniz, ilhak edersiniz. Rusya'nın Donbass'tan çekilmesi ya da İsrail katil sürüsünün Gazze'den. Böyle bir durum değil. Boşaltıyorlar. Yani öyle bir 'çekiliyoruz' ifadesi sanki lütfetmişler gibi bir algı yaratılıyor. Böyle bir durum yok. İkincisi buradaki eylemlerinden vazgeçtiğini ilan ediyor. Malumun ilanı aslında. Dolayısıyla eylem yapmamak şu demek: Karakol basmayacağız. Yol kapatmayacağız. Propaganda yapmayacağız. Oradan eleman devşirmeyeceğiz. Ya da finansal şeylerle ilgili faaliyetlerle ilgili bölgede Türkiye'yi o jeopolitik alanda faaliyet icra etmeyeceğiz, her sektörde. Yani tamamen terörsüzlük. PKK bunu ilan etti. Ama bakın, burada ne var? Ben size söyleyeyim, yer yer, isim isim söyleyeyim isterseniz.
"MÜHİMMAT VE DEPOLARI İMHA EDİLMESİ SAĞLANACAK"
Mesela Beytüşşebap'la Hakkâri arasında bir Kato Dağı bloğu var. Muazzam bir geçit, gedik, muazzam bir blok ve onun içerisinde, Kato Dağı'nın içerisinde PKK'nın önemli lojistik merkezleri var. Bunun içerisinde mühimmat var, silahlar var. Hatta Hakkâri ile Beytüşşebap arasında bir yer. Türkiye'de, Cudi Dağı'nın kuzeye bakan eteklerindeki o yataklarda bazı boşaltılmış köyler var. O köylerin yakınlarında yeraltı depoları var, mühimmat depoları var. Bazen gıda stokladığı depolar var. Bunun için kamp gibi kullandıkları, geçici mağaralar, yapılmış sonradan bir takım yerler PKK teröristleri tarafından kontrol ediliyordu. Eylem yapamıyorlar fakat onu kontrol eden çok az miktarda bir grup vardı. Onları da çekeceğiz diyor. Demek ki bundan sonraki aşamada oradaki mühimmat depolarını yerlerini güvenlik kuvvetlerine söyleyecekler. Onların imhasını sağlayacaklar. Boşaltacaklar. Ha şunu yapamayız: PKK'lı teröristler gelecek, biz burayı boşaltacağız, burada 1 milyon kalaşnikof mermim var, sandıkları ben alacağım, götüreceğim. Bu değil. O zaman ne olur? Gittikleri yerde söyleyeyim, oraya taşırlar. Mesela şuraya taşıyorlar, bakın. Daha doğrusu çekilme ifadesini kullanırsak eğer Haftanin'e geliyorlar. Haftanin'de büyük bir kamp var. Büyük bir hem yer üstünde hem yer altında yaklaşık 1500 kişilik falan bir kamp var. Buraya doğru Türkiye'deki o biraz önce söylediğim grupları çekeceğiz diyorlar. Çekmeye başladılar. Henüz tamamlanmadı. Çekildik demediler, çekiliyoruz, karar verdiler. İki, çekilen gruplar var orada o basın toplantısında çekilen gruplar var. Ya o silah yakma gibi bir durum olabilir. Yani göstermelik böyle. Şimdi bu Metina, Zap, Avaşin ve Kandil var. Hakurk konusu geçmiyor. Şimdi dolayısıyla bu hatta, birinci hatta zaten bizim kontrolümüzde bunlar. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu kampları uzaktan yakından kontrol ediyor. Onlar önce elemanlarını bu bölgelere, ondan sonra Kandil'e, Kandil'den nereye gideceğini bilmiyoruz. Planı ne onu bilmiyoruz. Sincar'a, Sincar'dan Suriye'ye mi? İşte orada hemen blokaj yapmak lazım. Dolayısıyla yurt içindeki tüm teröristler tamamen boşaltacak ve bundan sonra Türkiye topraklarında herhangi bir eylem yapmama sözü verdi.
"ÖNEMLİ OLDUĞU KADAR YETERSİZ BİR ADIM"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum, canı gönülden. Ama bu gelişmeler önemli olmakla beraber çok da bizi rahatlatan bir gelişme değil. Çünkü sen ne yapıyorsun? Türkiye'de topu topu 50-60 tane en fazla militanın kaldı. Yani zamanında İçişleri Bakanlığımızın 'Ayakkabı numarasına kadar biliyoruz' dedikleri. Mağaralarda, dağ başlarında eylem yapamadan bekleyen adamlarını şimdi Türkiye'den çıkarıyorsun. Burada önemli bir adım ama son derece yetersiz bir adım. Çünkü bunlar şunu demiş: Biz kendimizi lağvediyoruz, silahlı unsurlarımızı ve silahlarımızı bırakıyoruz. Çekilmek lağvetmek demek değil. Çekilmek, bir gücü bir yerden bir yere çekiyorsun demek. Böyle bir şey olmaz.
"ÇEKİLME KELİMESİ TATMİN EDECEK BİR KELİME DEĞİL"
Dolayısıyla burada kullandığı dilleri çok yanlış bir dil. Bizi tatmin edecek bir dil değil bunların kullandığı dil. Çekilme askeri stratejik bir karardır. Burada bir teröristin 'Ben kendimi lağvettim' dediği bir terörist yapıdan bahsediyoruz. Yani siz hangi çekilmeden bahsediyorsunuz? Bir de şunun altını çizmemiz lazım. Bakın, Terörsüz Türkiye mottodur ama içeriği 780 bin kilometreyle sınırlı bir motto değildir. Terörsüz Türkiye, Türkiye sınırlarında ve Türkiye'yi güvenlik açısından riske sokacak tüm bölgelerin terörden arındırılmasıdır. O yüzden Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyi de Terörsüz Türkiye hedefinin içerisindedir. Türkiye'de zaten eylem yapamaz hale gelmiş, mağaralarda sıkışmış kalmış 10 tane, 20 tane adamını buradan çekmekle "Bak ben büyük bir adım attım" demeyin. Ha, silah bırakma sürecini devam ettiriyoruz anlamında önemli bir mesaj, kabul. Özellikle İsrail'in Suriye'de fitnesi karşısında bu güzel bir adım ama bence son derece yetersiz bir adım. Silah bırakıp silahlı güçlerini de lağvetmedikleri sürece biz Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış olamayız. Türkiye Cumhuriyeti de bu tür oyunları yemez.
