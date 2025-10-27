27 Ekim 2025, Pazartesi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: PKK Türkiye'den çekiliyor
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: PKK Türkiye'den çekiliyor

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: PKK Türkiye'den çekiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 04:52
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından PKK terör örgütü 11 Temmuz'da silahları yakmış ve Terörsüz Türkiye süreci resmen başlamıştı. PKK, 3 ayın ardından düzenlediği 12. Kongresi'nde alınan kararla yeni bir adım atarak Türkiye'den tamamen çekilecekleri duyurdu. Peki PKK'nın Irak'a çekilmesi ne anlama geliyor? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler süreci değerlendirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk PKK'nın çekilme kelimesinin doğru bir dil olmadığını belirterek "Çekilmek lağvetmek demek değil. Çekilmek, bir gücü bir yerden bir yere çekiyorsun demek. Dolayısıyla burada kullandığı dilleri çok yanlış bir dil. Bizi tatmin edecek bir dil değil" dedi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise benzer bir ifade kullanarak çekilme kelimesinin yanlış bir ifade olduğunu vurgulayarak Hakkâri ile Beytüşşebap arasındaki mühimmat ve depoların imha edilmesi gerektiğini belirtti.
