Kamu kaynaklarıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’den büyük skandal

Belediye, "Kadın ve diğer cinsiyet yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık çalışmaları yapmak" taahhüdüyle de, kamu kaynaklarını toplumun geneli tarafından "sapkınlık" olarak görülen eğilimlerin meşrulaştırılması ve kutlanması için seferber ediyor. Bu durum, CHP zihniyetinin, Türk aile yapısını bozmak ve milli-manevi değerleri aşındırmak için belediyeleri birer araç olarak kullandığının açık bir şekilde gösteriyor.

BAŞKAN GÜNER'İN LGBT DESTEKÇİSİ TUTUMU

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bu konudaki tavrı daha önce de netleşmişti. Güner, 2024 yılında ODTÜ'de LGBTİQ+ bayrakları ile eylem düzenleyen öğrencilere, belediye imkanlarıyla gece nöbetinde çay, çorba ve su ikram ederek ideolojik tercihini açıkça ortaya koymuştu. Güner'in ayrıca Türkiye genelindeki barolara bağlı avukatların yayınladığı "LGBTİQ+ Onur Haftası" gibi sapkın bir düşünce ile "LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır" başlıklı ortak bir bildiriye de avukat sıfatıyla imza attığı ortaya çıkmıştı.