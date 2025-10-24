İzmir Foça’yı sel vurdu! 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor! AFAD Başkanı Pehlivan A Haber’de

"SU DERE YATAĞINDAN TAŞMIŞ DURUMDA"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber'e özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Su şu an sakinleşti. Dün çok ciddi bir yağmur yağdı. Bir vatandaşımızın aracı suya kapıldı. Gece saatlerinde de çalışmalarımız sürdü. Dünden itibaren burayı tarıyoruz. Denize 17 kilometrelik bir mesafedeyiz. Su dere yatağından taşmış durumda. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın aracın içinde olmadığını tespit ettik. Her arazinin kendine göre özellikleri var."