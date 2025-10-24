İzmir Foça'yı sel vurdu! 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor! AFAD Başkanı Pehlivan A Haber'de
İzmir’in Foça ilçesinde sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan selin yaşandığı Foça'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken "Su dere yatağından taşmış durumda. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İzmir'in Foça ilçesinde sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
"SU DERE YATAĞINDAN TAŞMIŞ DURUMDA"
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan A Haber'e özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Su şu an sakinleşti. Dün çok ciddi bir yağmur yağdı. Bir vatandaşımızın aracı suya kapıldı. Gece saatlerinde de çalışmalarımız sürdü. Dünden itibaren burayı tarıyoruz. Denize 17 kilometrelik bir mesafedeyiz. Su dere yatağından taşmış durumda. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın aracın içinde olmadığını tespit ettik. Her arazinin kendine göre özellikleri var."
YAŞLI ADAMIN OTOMOBİLİ BULUNDU
Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.
VALİ ELBAN SEL BÖLGESİNDEYDİ
Sel sularına kapılıp daha sonra kayıplara karışan Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri koordineli çalışmalarını hala sürdürürken, akşam saatlerinde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve İzmir Valisi Süleyman Elban da sel bölgesine gelerek çalışmaları yerinde izledi.
ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
Öte yandan, gece saatlerinde ara verilen çalışmalara günün aydınlanması ile beraber yeniden başlanıldı. Jandarma Arama Kurtarma Sualtı ekipleri, Ankara'dan gelen Komando Asayiş ekipleri ile AFAD ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle beraber Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların dört bölgeye bölünerek karış karış uygulandığı belirtildi. 707 personel, 43 dalgıç ve 5 dron ile çalışmalar yürütülürken, kıyıdan da Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.
