İzmir Foça’yı sel vurdu! 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor! AFAD Başkanı Pehlivan A Haber’de

İzmir’in Foça ilçesinde sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan selin yaşandığı Foça'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken arama çalışmalarının gece boyu sürdüğünü kaydetti. Pehlivan ayrıca "Su dere yatağından taşmış durumda. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.