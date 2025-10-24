24 Ekim 2025, Cuma
Tarihi sosyal konut projesi açıklandı! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
Milyonların beklediği proje ile dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma yolu açılırken İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle de fahiş kiraların düşürülmesi hedefleniyor. A Haber ekibinden Esra Akyürek TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile gelişmeleri konuştu.