Tarihi sosyal konut projesi açıklandı! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de

Tarihi sosyal konut projesi açıklandı! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de

Giriş: 24.10.2025 16:41
Milyonların beklediği proje ile dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma yolu açılırken İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle de fahiş kiraların düşürülmesi hedefleniyor. A Haber ekibinden Esra Akyürek TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile gelişmeleri konuştu.
