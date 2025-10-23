Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek! Tarih belli oldu | İlk detaylar A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim’de İmralı heyetini kabul edecek. Kritik görüşmede ana gündemin “Terörsüz Türkiye” süreci olması bekleniyor. Öte yandan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kabule ilişkin detayları aktardı. İşte kabule ilişkin detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de İmralı heyetini kabul edecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki sıcak gelişmeyi yerinden aktardı.
İşte Yeşiltaş'ın sözlerinde öne çıkanlar:
"TARİH BELLİ OLDU: 28 EKİM SALI GÜNÜ KÜLLİYE'DE"
DEM Parti'den gelen "görüşme yakın bir tarihte olacak" açıklamasının ardından yapılan araştırmalar sonucu kritik zirvenin tarihinin netleştiğini belirtti:
"Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik bir dönemden geçiliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la DEM Parti İmralı heyetinin bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. DEM Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre bu görüşme 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ve DEM Parti İmralı heyetinde yer alan isimler, Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de bir araya gelecekler."
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAK"
Yeşiltaş, bu görüşmenin, kamuoyunda "süreçte aksama mı var?" şeklindeki iddiaların aksine, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Görüşmenin, sürece önemli bir ivme kazandırmasının beklendiğini ifade etti:
"Son iki haftadır acaba süreçte bir aksama var mı, bir gerileme mi var şeklinde bazı iddialar dillendiriliyordu. Bu iddiaları da DEM Parti kaynaklarına sorduğumuzda, Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir aksama olmadığını ve kararlı bir şekilde bu sürecin devam ettiğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bu görüşmenin de yine Terörsüz Türkiye sürecine önemli bir ivme kazandıracağını ifade ediyorlar."
MASADAKİ KRİTİK KONU: İMRALI'YA ZİYARET TALEBİ
İlter Yeşiltaş, görüşmede ele alınması beklenen en önemli konulardan birinin de DEM Parti'nin "İmralı'ya heyet ziyareti" talebi olduğunu aktardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu talebe yeşil ışık yaktığını hatırlatan Yeşiltaş, son kararın bu zirvede şekillenebileceğini belirtti:
"Bir de tabii ki DEM Parti'nin bir de talebi vardı. Komisyonda oluşturulacak bir heyet İmralı'ya gitsin ve orada bu süreç değerlendirilsin şeklinde. MHP lideri Devlet Bahçeli de 'evet olur, herhangi bir sakıncası olmaz Komisyonun İmralı'ya gitmesinin' demişti. Bu konuya ilişkin de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan görüşmede bir değerlendirme yapılması bekleniyor."
