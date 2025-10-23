Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek! Tarih belli oldu | İlk detaylar A Haber’de

Başkan Erdoğan ve TBMM'deki DEM sıraları (AA)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAK"

Yeşiltaş, bu görüşmenin, kamuoyunda "süreçte aksama mı var?" şeklindeki iddiaların aksine, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Görüşmenin, sürece önemli bir ivme kazandırmasının beklendiğini ifade etti:

"Son iki haftadır acaba süreçte bir aksama var mı, bir gerileme mi var şeklinde bazı iddialar dillendiriliyordu. Bu iddiaları da DEM Parti kaynaklarına sorduğumuzda, Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir aksama olmadığını ve kararlı bir şekilde bu sürecin devam ettiğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bu görüşmenin de yine Terörsüz Türkiye sürecine önemli bir ivme kazandıracağını ifade ediyorlar."