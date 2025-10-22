CHP'nin 39. Kurultay sürecine iptal istemi: Lütfü Savaş seçimlerin iptalini istedi
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki CHP kurultay delegeleri, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede, mevcut CHP yönetiminin 38. Olağan Kurultay’da kurultay iradesini organize şekilde ortadan kaldırdığı, parti içi demokrasiyi engellediği ve delegelerin haklarını kısıtladığı öne sürüldü.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.
"MEVCUT YÖNETİM PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ ORTADAN KALDIRDI"
Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.
Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.
"HUKUKA KARŞI HİLE YAPILDI"
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianamelere ve akabinde açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği, ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.
Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.
"KURULTAY İRADESİ GASBEDİLDİ"
Dilekçede, mevcut yönetimin, muhaliflere yönelik yargısız infaz ve disiplin süreçleriyle parti içi demokrasiyi engellediği, CHP gibi köklü bir siyasi partinin kurultay iradesinin "organize şekilde gasbedilmesinin" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun Türk Medeni Kanunu'na göre "mutlak butlan" sebebi sayılması gerektiği vurgulandı.
Yargılama süreci devam ederken "kamu düzenini korumak" amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilen dilekçede, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadelerine karar verilmesi istendi.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Kamu düzenini ihlal ederek CHP gibi güçlü bir partinin yönetimini ele geçiren bir yapının parti yönetimini de kamu düzenini ihlal edecek şekilde kullanması söz konusudur. Hukukun buna 'dur' demesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Zira Cumhuriyet Halk Partisi gibi ülkemiz ve demokrasimiz açısından olmazsa olmaz özelliğe sahip bir partinin tüm olanakları kamu düzenini ihlal ederek yönetimi ele geçirenler tarafından, partinin yönettiği belediyelerin sahip olduğu tüm kamu kaynakları, mevcut yönetimin halihazırdaki durumunu korumak ve bu gayrihukuki durumun devamını sağlamak ile İBB'de işlenen suçların organizasyon lideri konumunda itham edilen Ekrem İmamoğlu'nu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için kullanılmaktadır. Partiye tasallut eden hukuk dışı ve kamu düzenine aykırı anlayış öyle bir noktaya gelmiştir ki görevini yapan yargı mensuplarını, hak arayan avukatları dahi basın ve yayın organları üzerinden duruşma salonlarında tehdit etme cüretini göstermektedir."
Anayasadan aldığı yetkiyi kullanan, anayasal görevlerini yerine getiren yargı organlarının tehdit edildiği, kamuya açık kaynaklara parti yönetiminin istemediği kararlara direnileceği söylenerek toplumsal kaos yaratılması hedeflendiği belirtilen dilekçede, "Kamu düzenini korumakla görevli yargının yapması gereken şey açıktır. Hukuka aykırı olarak CHP yönetimini ele geçirerek kamu düzenini sarsacak biçimde kullananların elinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak ve kamu düzeninin yeniden tesisini sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.
39. OLAĞAN KURULTAY VE KONGRE SÜRECİNDE YAPILAN TÜM SEÇİMLERİN İPTALİ TALEBİ
Dilekçede, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ının "mutlak butlanla" batıl olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmesi talep edildi.
CHP'nin 6 Nisan'daki 21. ve 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü kurultaylarının yok hükmünde olduğunun tespitiyle bu kurultaylarda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesi istenen dilekçede, CHP'nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam eden 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?
- Kurban Bayramı ne zaman 2026? Arefe günü tatil mi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
- Asgari ücrette zam trafiği başladı! 22.104 TL alan çalışana 4 formüllü artış hesabı: %25-30-35-40... İşçi ne kadar alacak?
- Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Bodo Glimt hangi ligde oynuyor: kadro değeri ve başarıları neler?
- KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı
- AFAD taşra teşkilatına 1250 kişi alınacak! Başvuru tarihi ne zaman, KPSS şartı var mı? Arama ve kurtarma teknikeri...
- Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı
- Meteoroloji son dakika! Balkanlardan “karambol” geliyor: Kar, sağanak ve fırtına kapıda! 22 Ekim hava durumu raporu
- Ehliyet yenileme bu ay son mu, ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? Cezası ne kadar?
- Geceleri koyun saymaya son: Deliksiz uyutan yemek sırrı
- 2025 Orionid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
- Genç kalmanın sırrı genlerinizde değil! Uzmanlar açıkladı: Bir bardak çay ve sohbet