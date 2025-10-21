21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri CANLI | MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında net mesajlar

CANLI | MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında net mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 10:31 Güncelleme: 21.10.2025 10:45
ABONE OL
CANLI | MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında net mesajlar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kıbrıs'ın Türk'ün öz vatanı olduğunu belirten Bahçeli, federasyon teklifinin geçerliliğinin olmadığının altını çizdi. KKTC'nin derhal Türkiye'ye katılması gerektiğini söyleyen Bahçeli "Kıbrıs milli davamızdır ve geri dönüşü yoktur" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN MESAJLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Hakikat neredeyse biz oradayız.

Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır.

Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur.

KKTC seçimleri çok az katılımla gerçekleşti.

KKTC derhal Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır.

Mesele sandık değil vatandır. Bekadır. Güvenliktir. Onur ve şeref meselesidir.

Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Türk milletinin can damarıdır.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında net mesajlar CANLI | MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında net mesajlar CANLI | MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında net mesajlar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör