CANLI | MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında net mesajlar
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kıbrıs'ın Türk'ün öz vatanı olduğunu belirten Bahçeli, federasyon teklifinin geçerliliğinin olmadığının altını çizdi. KKTC'nin derhal Türkiye'ye katılması gerektiğini söyleyen Bahçeli "Kıbrıs milli davamızdır ve geri dönüşü yoktur" dedi.
MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN MESAJLARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Hakikat neredeyse biz oradayız.
Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır.
Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur.
KKTC seçimleri çok az katılımla gerçekleşti.
KKTC derhal Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır.
Mesele sandık değil vatandır. Bekadır. Güvenliktir. Onur ve şeref meselesidir.
Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Türk milletinin can damarıdır.
