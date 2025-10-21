CANLI | MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında net mesajlar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN MESAJLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Hakikat neredeyse biz oradayız.

Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır.

Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur.

KKTC seçimleri çok az katılımla gerçekleşti.

KKTC derhal Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır.

Mesele sandık değil vatandır. Bekadır. Güvenliktir. Onur ve şeref meselesidir.

Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Türk milletinin can damarıdır.

Ayrıntılar geliyor...