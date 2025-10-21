21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 20:27 Güncelleme: 21.10.2025 21:14
Doha’da Gazze temasları! Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Doha'da Hamas üyeleriyle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

