Bakan Şimşek’ten 2026 mesajı: Dar gelirlinin alım gücü yükselecek

Bakan Şimşek, Terörsüz Türkiye'ye yönelik de değerlendirmelerde bulundu (AA)

ÜÇ BOYUTLU TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlatıyor... Dinleyelim:

Terörsüz Türkiye... Çok değerli bir konu... Ve üç boyutlu.

Birinci boyut... Kazanımlar endeksli boyut... Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek... Başta bölgenin kalkınmasına... 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı.

İKİNCİ BOYUT... "YATIRIMLAR"

Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu:

Altyapıya yatırım yapılacak.

Üniversite... Eğitim... İnsana yatırım... Bunlar yapıldı.

Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi.

Buna rağmen... Terör nedeniyle... Özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelmedi.

Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak.

En genç nüfus... Verimli topraklar... Elverişli iklim... Güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek.

Ve... Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak.

VE... ÜÇÜNCÜ BOYUT... "YAKIN COĞRAFYA"

Terörsüz Türkiye'nin... Sınırlarımızı da aşan eksenli boyutu.

Söz Mehmet Şimşek' te:

Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü.

Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil... Ekonomik entegrasyon üzerinden, bölge ayağa kalkacak.

Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek... Pekişecek.

Bu coğrafyada refah artışının önkoşulu... Terörsüz Türkiye.

KOMŞU SOHBETİ

Çevreden söz ettik... Komşularımız.

Mehmet Şimşek dedi ki:

Göreceli olarak her anlamda daha ileri bir ülkeyiz.

Türkiye... Sanayide, üretimde, topyekûn kalkınmada, çevremize göre çok önde.

KAPAK

Kadın, erkek... Yaşlı, genç... Uçaktan inince çok kişi yanımıza geldi.

Özel uçağa değil... Ajet'e binen bir bakan... Herkesin hoşuna gitmiş.

Sıfır kibir... Mütevazı davranış... Yolcuların hatırını soran bir devlet adamı...

Aklımıza Hacı Bayram Veli'nin bir sözü geldi:

"Kibir, bele bağlanmış bir taş gibidir... Onunla ne uçulur ne de yüzülür."

Mehmet Şimşek'in tavrı, kibir abidelerine kapak olsun.

"DOKTOR" BAKAN

Batman'da Mehmet Şimşek'le yollarımız ayrılacak.

Şimşek, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne gidecek.

Konuşma yapacak:

"Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye.

Ve... Fahri doktora ünvanı alacak. Cübbe giyecek. Ben ise... Başka yöne gideceğim... Dağlara... Ovalara... İllere... İlçelere... Köylere.

Halkla sohbet... Dinleyeceğim, nabız tutacağım.

Mehmet Şimşek'ten rica:

- Üniversitedeki konuşmamı dinleyip de gitseniz.

Hay hay... Neden olmasın?

"SİZ DE OLABİLİRSİNİZ"

Cumhuriyet... Demokrasi... Fırsat eşitliği...

Çiftçinin çocuğu Isparta İslamköylü Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı oluyor.

Öğretmen anne ile banka memuru babanın evladı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı oluyor.

Gemi kaptanının çocuğu Recep Tayyip Erdoğan... Cumhurbaşkanı.

Ve... Batman'ın Gercüş ilçesinin Arıca köyünden... Toprakla uğraşan 8 çocuklu bir Kürt ailenin, annesini 4 yaşında iken kaybeden en küçük oğlu... Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı.

Mehmet Şimşek... Kürsü de... Salondaki öğrencilere sesleniyor:

- Biz başardık... Siz de başarabilirsiniz.

Alkışlar... Ve çok kişinin gözlerinde yaşlar.

"UMUT" ALKIŞLARI

Üniversite... Salon dolu... Kürsüde Mehmet Şimşek:

- Çok önemli bir etnik sorunun barış ve kardeşlik içinde çözülecek olması ne anlama geliyor, biliyor musunuz?

Salondakiler biliyor.

Bölgedeki insanlar da biliyor. Mehmet Şimşek... "Bilineni" kürsüden tekrarlıyor... Çivi çakarcasına:

-Bütün bölge için umut anlamına geliyor.

Ve alkış tufanı.

Umut... Bölgenin özlemi... Aşkı.

DOSTLAR MECLİSİ

Unutmadan... Mehmet Şimşek çok çalışıyor... Dostlarını göremiyor.

"Dostlarınız iyi... Selamınızı söylerim" diyorum.

Ve bir öneride... Davette bulunuyorum:

- Pazar günü, komşunuz Cemil Çiçek'le... Dostlarınızla... Arkadaşlarınızla... Kahvaltıda buluşacağız... Siz de gelin... Ailece... Hasret giderirsiniz.

Gözlerinin içi gülüyor:

- Nerede? Saat kaçta? Sevinerek geleceğim. Dostlar meclisi... Ayda iki kez yapılan kahvaltılı buluşma... Sohbet... Özlem giderme... Anılar....

Son dakika... Mehmet Şimşek, dün, TBMM'de nöbetçi bakan olduğu için dostlar meclisi kahvaltısına katılamadı.