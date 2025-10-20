Lüksemburg'da diplomasi trafiği! Bakan Fidan ‘Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiridi. Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan ‘Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık’ konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lüksemburg'da AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.
