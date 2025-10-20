Lüksemburg’da diplomasi trafiği! Bakan Fidan ‘Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık toplantısına katıldı

20 Ekim 2025, Pazartesi
Giriş: 20.10.2025 15:09 Güncelleme: 20.10.2025 18:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiridi. Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan ‘Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık’ konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lüksemburg'da AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

BAKAN FİDAN BÖLGELERARASI GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

