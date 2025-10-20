20 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi

CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2025 19:16
Güncelleme:20.10.2025 19:18
Karşıyaka Belediyesi ile Bostanlı Pazaryeri esnafı arasında yaşanan “yer tahsisi” krizi giderek büyüyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı bölgede tezgâh açan pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’nin WhatsApp üzerinden paylaştığı iddia edilen bir duyuruda, hak sahiplerinin belirli bir tarihe kadar başvurup yer başına 800 bin TL ödemesi gerektiği yönünde bilgilendirildiklerini öne sürdü. Bu gelişme üzerine belediye binası önünde bir araya gelen pazarcılar, uygulamaya karşı eylem başlattı. Esnaf, haklarını korumakta kararlı olduklarını belirterek geri adım atmayacaklarını dile getirdi. A Haber mikrofonlarına konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, üzerlerinde ciddi bir baskı olduğunu ifade ederek, dayatılan bu uygulamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı!
KKTC seçimi Rum kesimi ve Atina’da nasıl yankılandı?
KKTC seçimi Rum kesimi ve Atina'da nasıl yankılandı?
Can Holding’te ikinci dalga! Şüpheliler adliyede
Can Holding'te ikinci dalga! Şüpheliler adliyede
Katil İsrail Gazze’de 130 noktayı vurdu
Katil İsrail Gazze’de 130 noktayı vurdu
Barışın lideri Başkan Erdoğan! Adresi Türkiye
Barışın lideri Başkan Erdoğan! Adresi Türkiye
CHP’de hangi senaryolar masada?
CHP'de hangi senaryolar masada?
10 milyon kişinin 100 milyarlık GSS borcu silinecek
10 milyon kişinin 100 milyarlık GSS borcu silinecek
Katil İsrail’den ateşkesin en kanlı ihlali
Katil İsrail'den ateşkesin en kanlı ihlali
İhanetin görüntüleri ne anlatıyor?
İhanetin görüntüleri ne anlatıyor?
Milislerin ihanet görüntüleri A Haber’de
Milislerin ihanet görüntüleri A Haber'de
Daha Fazla Video Göster