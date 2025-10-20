CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi

Karşıyaka Belediyesi ile Bostanlı Pazaryeri esnafı arasında yaşanan “yer tahsisi” krizi giderek büyüyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı bölgede tezgâh açan pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’nin WhatsApp üzerinden paylaştığı iddia edilen bir duyuruda, hak sahiplerinin belirli bir tarihe kadar başvurup yer başına 800 bin TL ödemesi gerektiği yönünde bilgilendirildiklerini öne sürdü. Bu gelişme üzerine belediye binası önünde bir araya gelen pazarcılar, uygulamaya karşı eylem başlattı. Esnaf, haklarını korumakta kararlı olduklarını belirterek geri adım atmayacaklarını dile getirdi. A Haber mikrofonlarına konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, üzerlerinde ciddi bir baskı olduğunu ifade ederek, dayatılan bu uygulamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

