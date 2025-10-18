Kara para operasyonunda yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında yer aldığı yedi kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu düzenlenmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklanırken Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz gün (16 Ekim) İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiinde bulunan The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı yakalanarak gözaltına alındı.
OTELE EL KONULDU
Şüphelilerin, şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.
3 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu,Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şaban Kayıkçı ev hapsi şekildeki adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
