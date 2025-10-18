Bodrum’un susuzluk krizi Başkan Erdoğan'ın yakın takibinde! Dolmabahçe'de masaya yatırıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Prof. Dr. Aydın Ayaydın, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Görüşmede Muğla’nın en kritik sorunları arasında yer alan Bodrum’un ve Menteşenin kronikleşen su problemi masaya yatırıldı.
Prof. Dr. Aydın Ayaydın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hem sağlık sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiğini hem de Bodrum ve Menteşe'nin uzun vadeli su ihtiyacına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.
"MUĞLALILAR SUSUZ"
Ayaydın, Muğla'nın en acil gündemlerinden birinin su olduğunu vurgulayarak, "Bodrum ve Menteşe yıllardır ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor. Ne yazık ki Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bu konuda hiçbir somut adım atmadı, çözüm üretilmedi, Muğlalılar susuz" dedi.
Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Sandras Barajı ve Bodrum Barajı projelerinin bölge için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Ayaydın, bu projelerin hızlandırılması gerektiğini belirtti.
"ERDOĞAN YAKINDAN İLGİLENDİ"
Ayaydın, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımıza hem Bodrum'un su sorununu hem de Fethiye Körfezi'ndeki çekek yeri projesinde yaşanan idari sorunları arz ettim. Kendileri, Muğla'nın tüm meselelerine yakın ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
