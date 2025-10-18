Bodrum’un susuzluk krizi Başkan Erdoğan’ın yakın takibinde! Dolmabahçe’de masaya yatırıldı

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hem sağlık sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiğini hem de Bodrum ve Menteşe'nin uzun vadeli su ihtiyacına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.