Ankara’da Yavaş’a büyük isyan: Bizi aç bıraktı

Giriş: 16.10.2025 08:20
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ A.Ş.’de 5 ayda 2 bin kişi işten çıkarıldı. 350 çalışan maaş alamadı. Personel, Yavaş için “Bizi aç bıraktı” dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ A.Ş.'de büyük kriz yaşanıyor. Son 5 ayda 2 binin üzerinde çalışan işten çıkarıldı, yaklaşık 350 personel ise iki aydır maaş alamıyor. Çalışanlar, Başkan Mansur Yavaş'a tepki göstererek "Ekmekle oynanmaz diyordu, şimdi bizi aç bıraktı" ifadelerini kullandı. Maaşlarını alamayan saha personeli borç içinde olduklarını belirtti.

Çalışanlar, şirket yönetiminde Nevzat Uzunoğlu'ndan onay çıkmadığı gerekçesiyle ödemelerin yapılmadığını, mobbing uygulandığını ve işten çıkarma tehdidiyle susturulduklarını iddia etti. Bir seferde 750 kişinin işten atıldığı, sonrasında 20-30 kişilik gruplar halinde kıyımların devam ettiği öne sürüldü. Personel, sendikasız çalıştırıldıklarını ve haklarının gasp edildiğini savundu.

