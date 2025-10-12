CANLI | Başkan Erdoğan’dan Trabzon’daki Toplu Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

A Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin.

2 gün önce Rize'de yapımı tamamlanan projelerimizin toplu açılışını yaptık, bugün de tam 130 projenin açılış tören için buradayız.

Biz Trabzon'u ilk Akıncılardan şehit yavrumuz Eren Bülbül'e kadar cümle şühedanın aşkı ve izzetiyle seviyoruz.

Trabzon'a 540 milyar TL yatırım yaptık. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum.

İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

Kentsel dönüşüm Trabzon'da en fazla üzerinde durduğumuz alanlardan biri. Asrın felaketinde depreme hazırlığın asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördük.

Çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bir asır önce olduğu gibi yeni dünya bölgemizdeki hadiselerle şekilleniyor.

Ukrayna Rusya savaşı dünyayaı tedirgin ediyor. İki ülke ile de temas halindeyiz.

