Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da Gazze ateşkesi açıklaması: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes aldı" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir." dedi.

