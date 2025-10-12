12 Ekim 2025, Pazar

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ana muhalefete omurgalı durmayı öğretemedik, içeride ne yaparlarsa yapsınlar dışarıya gidince Türkiye partisi gibi davranmak bir yana kendi ülkesini şikayet eden bir parti oldular." dedi. Erdoğan, "Uluslararası zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Hiç mi yüzün kızarmıyor?
