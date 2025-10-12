Başkan Erdoğan Trabzon’da müjdeyi verdi: Deniz üzerinde 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Trabzon Havalimanı’nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyoruz, yeni projeyi bitirdik ve ihalesini bu sene yapıyoruz, deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz.” dedi. Başkan Erdoğan “Trabzon’a bugüne kadar toplamda 540 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.” ifadelerini kullandı.

