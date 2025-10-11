Kastamonu’da feci kaza! Tur midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

11 Ekim 2025, Cumartesi
İHA
Giriş: 11.10.2025 22:02 Güncelleme: 11.10.2025 22:05
Kastamonu'da Taşköprü karayolu Alatarla mevkisinde kontrolden çıkan tur midibüsü şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtilidi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan dönen tur midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen araçtaki yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

