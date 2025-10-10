10 Ekim 2025, Cuma

Katil İsrail ateşkesi hiçe saydı! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber'de çarpıcı açıklama

Katil İsrail ateşkesi hiçe saydı! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber'de çarpıcı açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
10.10.2025 03:16
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas-İsrail arasında ateşkesi sağlamak için öne sürdüğü Gazze planı doğrultusunda taraflar anlaştı. İsrail’de yapılan kabine toplantısı sonrasında kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının onayladığını duyurulurken Siyonist saldırıların devam etmesi tepkiyle karşılandı. Canlı yayına katılan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’deki kabine toplantısı sonrasında ateşkesle ilgili sürenin ötelenmesinin arkasındaki neden ilişkin konuştu. Kurşun, İsrail’in ateşkese rağmen bombardımanların devam ettiğini söyleyerek Gazze’nin doğusunda bulunan Gabon ailesine ait bir binanın vurulduğunu, 70 kişininse enkaz altında kaldığını ve 4 kişininse bu saldırıda öldüğünü belirtti.
