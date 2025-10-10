10 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan tepki çeken "cuma" mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı

CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan tepki çeken "cuma" mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 15:30
ABONE OL
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan tepki çeken cuma mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı

Cumhuriyet Halk Partili isimler, her geçen gün yeni skandalla gündemde yerini korumaya devam ediyor. CHP’li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından paylaştığı cuma mesajına alkol fotoğrafları ekleyince tepkiler çığ gibi büyüdü. Dini değerleri aşağılayan skandal paylaşım kısa sürede gündem olurken, Orpak yoğun eleştirilerin ardından geri adım atarak gönderiyi kaldırmak zorunda kaldı. İşte o skandal paylaşım...

Cumhuriyet Halk Parti'sinde her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SKANDAL "CUMA" MESAJI
CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, içki şişeleriyle dolu bir fotoğrafı "Hayırlı Cumalar" notuyla paylaştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Orpak, mesajında "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı manzara ile birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğraf paylaştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Orpak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal cuma mesajına tepkiler çığ gibi büyüdü.

KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Orpak yoğun eleştirilerin ardından geri adım atarak gönderiyi kaldırmak zorunda kaldı.

Rüşvet operasyonu! CHP’li eski başkan gözaltındaRüşvet operasyonu! CHP’li eski başkan gözaltında RÜŞVET OPERASYONU! CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Afyonkarahisar’da 700 milyonluk rüşvet çarkı!Afyonkarahisar’da 700 milyonluk rüşvet çarkı! AFYONKARAHİSAR'DA 700 MİLYONLUK RÜŞVET ÇARKI!
CHP’li belediyeler vatandaşı isyan ettirdi!CHP’li belediyeler vatandaşı isyan ettirdi! CHP'Lİ BELEDİYELER VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ!
CHP’li belediyeden ecdada saygısızlık!CHP’li belediyeden ecdada saygısızlık! CHP'Lİ BELEDİYEDEN ECDADA SAYGISIZLIK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan tepki çeken cuma mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan tepki çeken cuma mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan tepki çeken cuma mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör