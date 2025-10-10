CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan tepki çeken "cuma" mesajı! İçki fotoğrafıyla paylaştı
Cumhuriyet Halk Partili isimler, her geçen gün yeni skandalla gündemde yerini korumaya devam ediyor. CHP’li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından paylaştığı cuma mesajına alkol fotoğrafları ekleyince tepkiler çığ gibi büyüdü. Dini değerleri aşağılayan skandal paylaşım kısa sürede gündem olurken, Orpak yoğun eleştirilerin ardından geri adım atarak gönderiyi kaldırmak zorunda kaldı. İşte o skandal paylaşım...
Cumhuriyet Halk Parti'sinde her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.
SKANDAL "CUMA" MESAJI
CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, içki şişeleriyle dolu bir fotoğrafı "Hayırlı Cumalar" notuyla paylaştı.
Başkan Orpak, mesajında "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı manzara ile birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğraf paylaştı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Orpak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal cuma mesajına tepkiler çığ gibi büyüdü.
KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Orpak yoğun eleştirilerin ardından geri adım atarak gönderiyi kaldırmak zorunda kaldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?
- Maria Corina Machado kimdir? 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado kaç yaşında, nereli?
- Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi
- KPSS PUAN TÜRLERİ 2025: KPSS P1, P2, P3, P48 nedir? Hangi mesleklerde kullanılır?
- Sıcaklıklar düşüyor: 2 ilde sarı kodlu alarm! Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına kapıda
- "Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
- Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?
- Hint bademi hangisinin diğer adıdır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?
- Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?
- 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
- 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?