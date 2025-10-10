Afyonkarahisar’da 700 milyonluk rüşvet çarkı! CHP'li meclis üyesinin görüntüleri ortaya çıktı | Soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar’da CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir müteahhitten çanta dolusu para alırken görüntüleri ortaya çıktı. Rüşvet çarkını Başkan Burcu Köksal'ın eşinin yönettiği öne sürüldü. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadem'in görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
CHP İstanbul il binasının satın alınması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın bavul ve çantalarla taşıdığı balya balya para sayma görüntüleri hafızalarda yerini korurken bu kez Afyonkarahisar'da para dolu valiz skandalı yaşandı.
Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir müteahhitten bir valiz dolusu para alırken görüntüleri ortaya çıktı. Para alışverişine ait video sosyal medyada yayılırken, müteahhit Mustafa G.'nin ruhsat alabilmek ve işleri hızlandırmak adına rüşvet parasını CHP'li Kadem vasıtasıyla belediye yetkililerine verdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Görüntülerde müteahhit Mustafa G., CHP'li meclis üyesi Kadem'e ait pide salonunda poşetten çıkardığı balya balya paraları siyah bir valizin içerisine aktardığı ve Kadem'e verdiği görülüyor. Müteahhit Mustafa G.'nin yaptığı inşaatlara iskân almak ve işleri hızlandırabilmek için rüşvete zorlandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili müteahhidin şikâyetçi olduğu ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi dün yaptığı açıklamada, çanta dolusu parayı alırken görüntülenen meclis üyesi ile ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın 'Gölge Başkan' olarak nitelendirildiği ve belediyeyi asıl yöneten kişi olduğu öne sürüldü.
Yasin Köksal'ın talimatıyla çok sayıda müteahhit ve şirketten imar karşılığı rüşvet alındığı bu rakamın 700 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Adeta rüşvet çarkı kuran Yasin Köksal'ın telefon takip ve dinlemesine yakalanmamak için yurtdışı hatları kullandığı öğrenildi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının görüntüler üzerinden başlattığı soruşturmanın imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısına kadar uzanabileceği ifade ediliyor. SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Görüyoruz ki CHP'li belediyenin olduğu her yerde rüşvet ve hırsızlık var" ifadelerini kullandı.
GAZETEYE MÜHÜR VURDU
Öte yandan CHP'li yönetim, belediyeye ait olan ve yaklaşık 150 milyon TL değerindeki bir akaryakıt istasyonu arsasını, yine belediye iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş.'ye yaklaşık 50 milyon TL bedelle satmış, daha sonra ise bu arsa özel bir şirkete daha da düşük rakama satılmıştı. Bu skandalın da gün yüzüne çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında "Belediyeyi zarara uğratmak" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.
CHP'li Başkan Burcu Köksal, bir şirketten imar affı için 60 milyon lira istediği öne sürülen eşi Yasin Köksal ile ilgili haber yapan yerel Kocatepe Gazetesi'nin binasını geçtiğimiz aylarda mühürletmişti.
