Afyonkarahisar’da 700 milyonluk rüşvet çarkı! CHP’li meclis üyesinin görüntüleri ortaya çıktı | Soruşturma başlatıldı

CHP'li meclis üyesinin para dolu çantayı aldığı görüntüleri

GAZETEYE MÜHÜR VURDU

Öte yandan CHP'li yönetim, belediyeye ait olan ve yaklaşık 150 milyon TL değerindeki bir akaryakıt istasyonu arsasını, yine belediye iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş.'ye yaklaşık 50 milyon TL bedelle satmış, daha sonra ise bu arsa özel bir şirkete daha da düşük rakama satılmıştı. Bu skandalın da gün yüzüne çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında "Belediyeyi zarara uğratmak" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

CHP'li Başkan Burcu Köksal, bir şirketten imar affı için 60 milyon lira istediği öne sürülen eşi Yasin Köksal ile ilgili haber yapan yerel Kocatepe Gazetesi'nin binasını geçtiğimiz aylarda mühürletmişti.