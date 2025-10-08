Bursa’da CHP’li belediyeden ecdada saygısızlık! Skandal sergi tepkilere neden oldu

CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

MÜZEDE SKANDAL SERGİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın tarihini ve fethini konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlayarak vatandaşların ziyaretine açtı. 100 yıllık tarihi fotoğrafların sergilendiği müzede bir skandala imza atıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Sergilenen fotoğraflar arasında, Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde 1920 yılında çektirdiği fotoğraf da yer aldı.

"KALK KOCA SARIKLI KOCA OSMAN, KALK DA TORUNLARINI KURTAR"

Türk ve Yunan tarih kaynaklarında, Venizelos'un, Osman Gazi'nin türbesine giderek sandukayı tekmelediği ve "Kalk koca sarıklı koca Osman, kalk da torunlarını kurtar" diyerek hakaret edip naralar attığı yer alıyor.

ECDADA SAYGISIZLIK

Sabah'ta yer lana habere göre, bu fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak değerlendirildi.