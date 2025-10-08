Bursa'da CHP'li belediyeden ecdada saygısızlık! Skandal sergi tepkilere neden oldu
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, skandal bir sergiye imza attı. Bu kapsamda Bursa'nın tarihini konu alan bir fotoğraf sergisinde Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osman Gazi'nin türbesinde çekilmiş fotoğrafına da yer verildi. Müzede yer alan fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak da yorumlandı.
CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor.
MÜZEDE SKANDAL SERGİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın tarihini ve fethini konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlayarak vatandaşların ziyaretine açtı. 100 yıllık tarihi fotoğrafların sergilendiği müzede bir skandala imza atıldı.
Sergilenen fotoğraflar arasında, Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde 1920 yılında çektirdiği fotoğraf da yer aldı.
"KALK KOCA SARIKLI KOCA OSMAN, KALK DA TORUNLARINI KURTAR"
Türk ve Yunan tarih kaynaklarında, Venizelos'un, Osman Gazi'nin türbesine giderek sandukayı tekmelediği ve "Kalk koca sarıklı koca Osman, kalk da torunlarını kurtar" diyerek hakaret edip naralar attığı yer alıyor.
ECDADA SAYGISIZLIK
Sabah'ta yer lana habere göre, bu fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak değerlendirildi.