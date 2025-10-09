Terör propagandası yapan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliler için harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.A, E.K. ve F.F.D'yi yakaladı.
Yabancı uyruklu zanlılar, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.