TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan terör devletine net mesaj: İsrail aklını başına almalı

(Foto: AA)

Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor bundan sonra da devam edecektir. Bu iki yıl içerisinde İsrail Bu Kadar Büyük İnsanlık suçlarını işlemekle birlikte diğer taraftan da başka bir önemli gelişme.

(Foto: AA)



İsrail Öncelikle uluslararası Adalet divanında suçlu bulundu işte önümüzdeki günlerde yine uluslararası ceza mahkemesinde bir mahkemenin Ara karar vermesi Ayrıca Birleşmiş Milletler genel kurulunda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalması İsrail için başka bir çandır. İsrail aklını başına almalı.