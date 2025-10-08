TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terör devletine net mesaj: İsrail aklını başına almalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in, Özgürlük Filosu'na yaptığı saldırıya ilişkin, açıklamalarda bulundu. Özgürlük Filosu'ndaki aktivist ve vekillerin İsrail tarafından hukuksuz şekilde alkonulduğunun altını çizen Kurtulmuş, "İsrail bu kez de Özgürlük Filosu'na saldırdı. 3 vekili hukuksuz şekilde alıkoydu. Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp, Türkiye'ye getirilmelidir. Bu hukuksuz, kanunsuz eyleme son vermeleri hususunda kendilerini uyarıyoruz. İsrail aklını başına almalı" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...
İsrail bu kez de özgürlük filosuna saldırdı. 3 vekil hukuksuz şekilde alıkoydu. Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp, Türkiye'ye getirilmelidir. Bu hukuksuz, kanunsuz eyleme son vermeleri hususunda kendilerini uyarıyoruz.
İsrail'in hukuk tanımamazlık konusunda sınırlarını çok aştığını dünya kamuoyuyla paylaşacağız.
Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez.
Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor bundan sonra da devam edecektir. Bu iki yıl içerisinde İsrail Bu Kadar Büyük İnsanlık suçlarını işlemekle birlikte diğer taraftan da başka bir önemli gelişme.
İsrail Öncelikle uluslararası Adalet divanında suçlu bulundu işte önümüzdeki günlerde yine uluslararası ceza mahkemesinde bir mahkemenin Ara karar vermesi Ayrıca Birleşmiş Milletler genel kurulunda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalması İsrail için başka bir çandır. İsrail aklını başına almalı.
