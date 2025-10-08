Ankara-İzmir YHT’nin en uzun tünelinde ışık göründü! "Ankara- Afyonkarahisar arası süre 1 saat 40 dakikaya düşecek"

(Foto: ahaber.com.tr)

11,5 MİLYON KİŞİ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK

Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını dile getiren Uraloğlu, seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3,5 saate düşecek.

Ankara- Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz."