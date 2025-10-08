İsrail'in esir aldığı Sumud Filosu'ndaki aktivist İsrail'in zorbalığını anlattı

Giriş Tarihi: 08.10.2025 04:19

İsrail'in Gazze 'ye uyguladığı ablukasına karşı Filistinlilere yardım götürmek ve kamuoyu yaratmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerinde alıkonulan aktivistlerden Zeynel Abidin Özkan , yurda döndü. Özkan, Ankara Esenboğa Havalimanında vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından açıklamalarda bulunan Özkan, Global Sumud Filosu 'yla bugüne kadar, Gazze ablukası sonrasında şanlı bir vicdan buluşmasının içinde olunduğunu söyledi.

FOTO: DHA

Filonun tüm engellemelere rağmen rotasından çıkmadığını belirten aktivist Özkan, "Türkiye'nin hemen hemen tüm kesimlerinin temsil edildiği, tamamen sivil bir inisiyatifle; siyasetçilerin, yazarların, aktivistlerin, sinema sanatçılarının, hukukçuların ve farklı din ile dillerden insanların yer aldığı bu yolculuk yaklaşık kırk gündür devam ediyor. Normalde bir araya gelmesi güç olan bu insanlar, Gazze çatısı altında birleşmiş durumda. Tüm engellemelere rağmen filo, ilk gemiye yapılan müdahaleden saatler sonrasına kadar rotasını Gazze'den çevirmedi ve hamdolsun 30 mil altına kadar yanaşmayı başardı. Aramızda Gazze'ye 10 milden daha az mesafeye kadar yaklaşan gemilerimiz de var." dedi.

Zeynel Abidin Özkan, "Bu ablukaya, Siyonist İsrail'in her türlü zorbalığına rağmen, Sumud Filosu'yla birlikte büyük bir darbe vuruldu" ifadelerini kullandı.