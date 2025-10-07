Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy İstanbul depremi için konuştu! 400 kilometrelik fay detayı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olacağı iddialarına ilişkin konuştu. Üşümezsoy, “Böyle bir deprem için 400 km uzunluğunda bir fay gerekir, oysa Marmara sadece 150 km” ifadelerini kullandı. Üşümezsoy ayrıca, Marmara Denizi’ndeki büyük depremin 17 Ağustos 1999’da yaşandığını belirterek, “O fay kırıldı, yeniden kırılması için uzun yıllar geçmesi gerekir" dedi. İşte detaylar...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son zamanlarda hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde meydana gelen depremlere ilişkin konuştu.
"HAT YALOVA ÇINARCIK'TAN GEÇİYOR"
Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerindeki deprem tahminlerine katılmadığını yineledi. Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes 'Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile, Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor. Yalova, Çınarcık'tan geçiyor" dedi.
"7.8'LİK DEPREM İÇİN 400 KM GEREKİR"
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" dedi. Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur"
"MARMARA DENİZİ'NDE BEKLENEN BÜYÜK DEPREM 17 AĞUSTOS'TA OLDU"
"Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fay 1894'te kırılmış. Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerekir" diyen Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok" dedi.
