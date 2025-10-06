Avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahla saldırı! Hayatını kaybetti | 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem hayatını kaybetti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayete ilişkin 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

A HABER BÖLGEDEN SON GELİŞMELERİ AKTARDI

A Haber Muhabiri Erşan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlarla Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıya yönelik önemli bilgeler paylaştı. Karaca, "Beşiktaş yönüne giden gri bir otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre polis saldırganların maskeli şekilde olduğu olay yerine 2 motosikletle geldiği öne sürüldü. Maskeli saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Şu anda bize gelen bilgiler arasında iki ayrı araç olarak geldiği ve bir motosiklet kullanıldığı belirtildi. Ayrıca olayda uzun namlulu silahlar kullanıldığı da ifade edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu." ifadelerini kullandı.