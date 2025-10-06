Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! İşte silahların bulunma ve saldırganların yakalanma anları | Talimat yurt dışından
İstanbul'da Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem hayatını kaybederken Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ağustos ayında bir şüphelinin verdiği ifadede Öktem'e yönelik "Daltonlar" tarafından bir saldırı düzenleneceğini söylediği iddia edildi. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınırken 7 kişi daha sabah saatlerinde gözaltı alındı. Böylece saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan Öktem'e yönelik saldırının yapıldığı silahların bulunma anı kameralara yansırken saldırganların yakalanma anı da görüntülendi. Öte yandan eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.
İstanbul Şişli'de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem hayatını kaybetti.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EYLEM TALİMATI YURT DIŞINDAN
Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Şişli'de avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
SALDIRGANLARIN GÖZALTI ANLARI KAMERADA
Saldırıya ilişkin 6 kişi yakalanırken şahısların gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
İŞTE SUİKAST SİLAHLARI
Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.
SİLAHLAR BÖYLE BULUNDU
Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin 6 kişi yakalanırken saldırının gerçekleştirildiği silahlar da bulundu.
SUÇLULARIN BULUNDUĞU ARAÇ BÖYLE ARANDI
Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenilirken suçluların yakalandıkları araçta arama görüntüleri ortaya çıktı.
Öktem'in suikaste uğramadan önce Daltonlar Suç Örgütü tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu ve bunun için koruma kararı verildiği ortaya çıktı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU
Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.
"DALTONLAR SALDIRACAK"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 25 Ağustos'ta ifadesi alınan bir şüphelinin Öktem'e saldırı yapılacağını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli Öktem'e saldırının Daltonlar Suç örgütü tarafından yapılacağını söylediği iddia edildi. Bu ifadeler üzerine Emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi.
A HABER BÖLGEDEN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
A Haber Muhabiri Erşan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlarla Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıya yönelik önemli bilgeler paylaştı. Karaca, "Beşiktaş yönüne giden gri bir otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre polis saldırganların maskeli şekilde olduğu olay yerine 2 motosikletle geldiği öne sürüldü. Maskeli saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.
Şu anda bize gelen bilgiler arasında iki ayrı araç olarak geldiği ve bir motosiklet kullanıldığı belirtildi. Ayrıca olayda uzun namlulu silahlar kullanıldığı da ifade edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu." ifadelerini kullandı.
