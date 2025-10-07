07 Ekim 2025, Salı
Avukat Serdar Öktem'i öldüren 6 şahsın gözaltına alındığı anlar
Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem hayatını kaybetti. Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Saldırıya ilişkin 6 kişi yakalanırken şahısların gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.