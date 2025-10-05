Sumud Filosu aktivisti A Haber’de! “72 saat boyunca işkence ve eziyet gördük”

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"İKİ TANE KABURGAMDA ÇATLAK VAR"

Çok arkadaşımız darp edildi. Ben kendim dahil darp edildim. Şu anda iki tane kaburgamda çatlak var. Bunlar rapor edildi ve tüm şeyler adli tıp sürecinde işlendi. Uluslararası sularda biz alıkonulduk ve uluslararası mahkemelerde hakkımızı İsrail'e karşı arayacağız.

45 farklı millet olmasına rağmen herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrak taşıyıcı havayolu firmasıyla geldi. Türk Hava Yolları'yla geldik ve ilk uçağa bindiğimiz anda sanki Türkiye'deymişiz gibi, özgürlüğümüze tekrar kavuşmuşuz gibi hissettik. O an çok mutluluk vericiydi. Biz razıydık Gazze için günlerce, aylarca o hapishanede kalmaya. Yeter ki Sumud kararlılığımız devam etsin ve Gazze'deki kardeşlerimize yapılan zulüm bitsin diye biz bu yola bir bilinmezliğe doğru yola çıktık.

Şu anda biz ablukayı kırdığımıza inanıyoruz. Tüm dünya ayakta, tüm dünya Gazze'yi konuşuyor, tüm dünya İsrail'in yaptığı soykırımı konuşuyor ve biz de bunu dile getiren ben 55 Türk'ten birisi olarak şu anda o yolculuklardan birisi olmaktan onur duyuyorum.