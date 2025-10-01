TBMM’de yeni yasama dönemi başladı! AK Partili Yayman’dan A Haber’de CHP’ye tepki: Atatürk hayatta olsa bunları partiden ihraç ederdi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta A Haber'de

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE MİLLET TEK YÜREK OLDU"

CHP'nin bölücü tavrına karşın, Terörsüz Türkiye sürecinde milletin tam bir mutabakat içinde olduğunu vurgulayan Usta, şehit aileleri ve gazilerin sürece tam destek verdiğini ifade etti:

"Önceliğimiz tabii ki tüm şehit ailelerimizi ziyaret etmek, gazilerimizi ziyaret etmek oldu. Bunu 81 ilimizde her ilçemizde gerçekleştirdik. Şu ana kadar hiç kimseden bu konuyla ilgili olumsuz bir cümle duymadım. Herkes, 'Hiçbir evladımızın artık kılına dahi zarar gelmesin, bundan sonrası için de hiçbir annenin gözünün yaşı dökülmesin' talebinde bulundu ve herkes bu süreci çok ciddi bir şekilde destekliyor. Zaten bu kamusal birliktelik, bu toplumsal mutabakat olmadığı zaman mecliste de bu süreci başlatamazdık. Bu yansımayı mecliste de görüyoruz."

"ERDOĞAN OLMASAYDI SOYKIRIM YILLARCA DEVAM EDERDİ!"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, son olarak Türkiye'nin Gazze konusunda sergilediği liderliğe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" çıkışının küresel vicdanı harekete geçirdiğini belirten Usta, Batı'nın ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi:

"En kısa sürede bu soykırımın bitirilmesi, arkasından iki devletli çözümün de hayata geçirilmesi. Türkiye bugün bu noktada olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan bugün bu noktada olmasaydı emin olun bu soykırım daha yıllarca devam edecekti. 'Dünya beşten büyüktür' denerek herkesin, 'Evet, artık Birleşmiş Milletler bu beş kişinin kararıyla iş yapamaz haldedir' dediği noktaya gelmemiz çok önemli bir adım. Dünyanın 2025 yılında böyle bir soykırımı konuşuyor olması büyük bir utanç. Ölen bir tane Yahudi çocuğu olsaydı emin olun bütün Avrupa, bütün Amerika ayağa kalkmıştı. Ama ölen Müslüman çocuklar olunca maalesef hepsi görmezden geldi, kör ve sağır oldular. Ama artık kör ve sağır değiller. Artık dünyayı İsrail'in hegemonyasından kurtarmak zorundayız."

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CHP'nin bu tavrını "talihsizlik" olarak nitelendirerek, "Bu muhalefet siyaseti değil!" sözleriyle ateş püskürdü. İleri, bir yanda Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle 40 yıllık prangaları söktüğünü, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için dünyayı ayağa kaldırdığını belirtirken, CHP'nin bu tarihi süreçlerde yine sınıfta kaldığını vurguladı.

"BU, EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YAKLAŞIMDIR!"

CHP'nin Meclis'i boykot kararını "şaşırtıcı değil" diyerek eleştiren Ömer İleri, partinin izlediği yolun Türkiye'deki muhalefet problemi olduğunu ve bunun akademik çalışmalara konu olacak kadar garip bir durum olduğunu belirtti:

"Şimdi tabii her zaman dediğimiz şeyi söylemek durumunda kalıyorum. Biraz da belki tekrara düşüyoruz ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bizi şaşırtmıyor. Türkiye gelişim sürecinde birçok merhaleyi geride bıraktı, birçok engeli aştı. Ama maalesef açık söylüyorum ve üzülerek ifade etmek istiyorum, Türkiye'nin yaşadığı bu muhalefet problemi henüz aşılamadı. Çünkü bizdeki muhalefet anlayışı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı dünyada açık söyleyelim, eşi benzeri olmayan ve muhtemelen ilerleyen dönemlerde akademik çalışmalara konu olacak bir yaklaşımdır. Temel olarak muhalefet siyaseti yapıyorum adı altında bu ülkenin kurumsallaşmış müesseselerini yıpratmaya çalışmak, bu ülkede yargıya güveni sarsmaya çalışmak, yeri geldiğinde meclisin bile itibarını sarsacak şekilde sokak çağrıları yapmak, boykot çağrıları yapmak... Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği yol açık konuşalım, muhalefet siyaseti değil. Bunu böyle nitelendiremiyorum. Burada başka bir durum olduğu kanaatindeyim. Çok talihsiz görüyorum."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ: 40 YILLIK PRANGA SÖKÜLÜYOR!"

CHP'nin yıkıcı gündemine karşı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ülkenin önünü açtığını vurgulayan İleri, Meclis'te kurulan komisyonun son derece başarılı bir süreç yürüttüğünü ifade etti:

"Tabii ki terörsüz Türkiye hedefi çok çok önemli, çok çok kıymetli bir hedef. 40 yıldır adeta bu ülkenin, bu milletin ayağına vurulmuş bir pranganın sökülüp atılması, bir daha ortaya çıkmayacak bir şekilde, tabiri caizse, toprağa gömülmesi süreci olarak bunu görmeliyiz. Bir devlet aklının, devlet hedefinin, bir millet kararlılığının, siyasi iradenin ön planda olduğu bir süreç. Sizin de ifade ettiğiniz gibi son derece başarılı bir şekilde devam etmekte. Komisyonun amacı bildiğiniz gibi bu süreçte ihtiyaç duyulabilecek yasal düzenlemelerin, kanuni düzenlemelerin tespit edilmesi ve bir anlamda genel kurula sunulmasıdır. Başarılı giden bir süreç. İnşallah biz inanıyoruz ki, dünyanın içinde geçmekte olduğu bu kritik süreçte Türkiye daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Terörsüz Türkiye vizyonunu da bu açıdan okumak gerekir diye düşünüyorum."