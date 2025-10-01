01 Ekim 2025, Çarşamba

MHP’li Akçay’dan CHP’ye sert tepki: Siyasetsizlik ve sorumsuzluk

MHP'li Akçay'dan CHP'ye sert tepki: “Siyasetsizlik ve sorumsuzluk”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 12:57
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin TBMM açılışını boykot etme kararını “siyasetsizlik” ve “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Akçay, CHP’nin Türkiye’nin milli çıkarlarını yurt dışında zayıflatmaya çalıştığını vurguladı. MHP ve Cumhur İttifakı’nın ise ülke gündeminde proje ve politika üretmeye devam ettiğini söyledi. Akçay, CHP’nin tutarsız tavrını eleştirerek, Meclis’in “mehabetine ve saygınlığına saygısızlık” yapıldığını belirtti. Yeni yasama döneminin hareketli geçeceğini, terörle mücadele, uluslararası tezkereler ve yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını ifade etti. Akçay, CHP’nin “istemezlik” tavrının süreci sürüncemede bıraktığını, komisyon çalışmalarının ardından yeni anayasanın tekrar gündeme geleceğini söyledi.
