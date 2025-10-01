AK Parti Grup Başkanvekili Usta’dan CHP’ye tepki: Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'in yeni yasama yılı öncesinde A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Meclis açılışını boykot kararını eleştiren Usta, bu tavrın %52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve millete saygısızlık olduğunu belirtti. Usta, CHP'li belediyelerdeki hukuki süreçlerin de bizzat yine CHP'li isimlerin şikayetleri üzerine başladığını hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Grup Başkanvekili, sürecin toplumsal bir mutabakatla ilerlediğini vurguladı ve yaz boyunca ziyaret ettikleri şehit ailelerinin "artık hiçbir annenin gözünün yaşı dökülmesin" diyerek sürece tam destek verdiğini aktardı. Konuşmasında Gazze'deki soykırıma da geniş yer ayıran Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve "Dünya Beşten Büyüktür" çıkışı sayesinde dünyanın artık "kör ve sağır" olmadığını, Türkiye'nin liderliğinde iki devletli çözüm için sona gelindiğini ifade etti.

