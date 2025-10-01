01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti Grup Başkanvekili Usta’dan CHP’ye tepki: Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık
AK Parti Grup Başkanvekili Usta’dan CHP’ye tepki: Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık

AK Parti Grup Başkanvekili Usta’dan CHP’ye tepki: Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 11:40
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'in yeni yasama yılı öncesinde A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Meclis açılışını boykot kararını eleştiren Usta, bu tavrın %52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve millete saygısızlık olduğunu belirtti. Usta, CHP'li belediyelerdeki hukuki süreçlerin de bizzat yine CHP'li isimlerin şikayetleri üzerine başladığını hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Grup Başkanvekili, sürecin toplumsal bir mutabakatla ilerlediğini vurguladı ve yaz boyunca ziyaret ettikleri şehit ailelerinin "artık hiçbir annenin gözünün yaşı dökülmesin" diyerek sürece tam destek verdiğini aktardı. Konuşmasında Gazze'deki soykırıma da geniş yer ayıran Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve "Dünya Beşten Büyüktür" çıkışı sayesinde dünyanın artık "kör ve sağır" olmadığını, Türkiye'nin liderliğinde iki devletli çözüm için sona gelindiğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Grup Başkanvekili Usta’dan CHP’ye tepki: Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık
Siyasetsizlik ve sorumsuzluk
“Siyasetsizlik ve sorumsuzluk”
Bakan Tunç A Haber’de: TBMM milli iradenin tecelligahıdır
Bakan Tunç A Haber’de: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışı protestosuna tepki!
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışı protestosuna tepki!
AK Partili İleri: Bu muhalefet siyaseti değil!
AK Partili İleri: "Bu muhalefet siyaseti değil!"
Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık
"Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık"
Gazze için Sumud umudu!
Gazze için Sumud umudu!
CHP Bolu’da kampa giriyor! CHP kampında neler konuşulacak?
CHP Bolu'da kampa giriyor! CHP kampında neler konuşulacak?
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
İşte dev projenin ayrıntıları
İşte dev projenin ayrıntıları
Gazze’de insanlık kazanacak!
"Gazze'de insanlık kazanacak!"
Kentsel dönüşümde ’şeffaflık’ tartışması!
Kentsel dönüşümde 'şeffaflık' tartışması!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Daha Fazla Video Göster