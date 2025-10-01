AK Partili İleri'den CHP'nin skandal boykotuna tokat gibi sözler: "Bu muhalefet siyaseti değil!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı alarak bir skandala imza atan Cumhuriyet Halk Partisi'ne en sert tepki AK Parti'den geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CHP'nin bu tavrını "talihsizlik" olarak nitelendirerek, "Bu muhalefet siyaseti değil!" sözleriyle ateş püskürdü. İleri, bir yanda Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle 40 yıllık prangaları söktüğünü, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için dünyayı ayağa kaldırdığını belirtirken, CHP'nin bu tarihi süreçlerde yine sınıfta kaldığını vurguladı.

