Cansın Helvacı Gazze'deki zulüm karşısında gözyaşlarını tutamadı: "Ya insanlık kazanacak ya da topyekün kaybedeceğiz!"

A Haber'de canlı yayında sunucu Cansın Helvacı, Gazze'de yaşanan insani krizi ve Küresel Sumud Filosu'nun bölgeye doğru ilerleyişini anlattı. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor. Cansın Helvacı, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayarak izleyenleri derinden etkiledi ve "Gazze'de insanlık kazanacak" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi simgeleyen bir kavrama dönüştü. Filistinliler, topraklarında kalmayı ve kültürlerini yaşatmayı hedefleyen sivil direniş yollarıyla bu kavramı hayata geçiriyor.