Cansın Helvacı Gazze'deki zulüm karşısında gözyaşlarını tutamadı: "Ya insanlık kazanacak ya da topyekün kaybedeceğiz!"

A Haber’de Gazze’deki dram ve Sumud Filosu’nun son durumu canlı yayında konuşuldu. Sunucu Cansın Helvacı, gözyaşlarını tutamayarak izleyenleri duygulandırdı. Helvacı, "Gazze'de insanlık kazanacak" dedi. Filoda çok miktarda tıbbi yardım ve insani yardım malzemesi bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. İzleyiciler, Helvacı'nın duygusal anlarıyla insanlık adına önemli bir mesaj aldı.

A Haber'de canlı yayında sunucu Cansın Helvacı, Gazze'de yaşanan insani krizi ve Küresel Sumud Filosu'nun bölgeye doğru ilerleyişini anlattı. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor. Cansın Helvacı, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayarak izleyenleri derinden etkiledi ve "Gazze'de insanlık kazanacak" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE İNSANLIK KAZANACAK!"

Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi simgeleyen bir kavrama dönüştü. Filistinliler, topraklarında kalmayı ve kültürlerini yaşatmayı hedefleyen sivil direniş yollarıyla bu kavramı hayata geçiriyor.

A Haber canlı yayınında sunucu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı. (ekran görüntüsü)A Haber canlı yayınında sunucu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı. (ekran görüntüsü)

Cansın Helvacı, yayında Gazze'deki insanların yaşadığı dramı aktarırken, izleyicilere de önemli bir mesaj verdi ve "İnsanlığın verdiği sınav şu an bu, ya insanlık kazanacak ya insanlık topyekün kaybedecek." dedi. Filonun ilerleyişi ve Filistin'deki insani durumun aciliyeti, canlı yayın sırasında vurgulandı ve izleyiciler, Cansın'ın duygusal anlarıyla insanlık adına güçlü bir farkındalık yaşadı.

