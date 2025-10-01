Cansın Helvacı Gazze'deki zulüm karşısında gözyaşlarını tutamadı: "Ya insanlık kazanacak ya da topyekün kaybedeceğiz!"
A Haber’de Gazze’deki dram ve Sumud Filosu’nun son durumu canlı yayında konuşuldu. Sunucu Cansın Helvacı, gözyaşlarını tutamayarak izleyenleri duygulandırdı. Helvacı, "Gazze'de insanlık kazanacak" dedi. Filoda çok miktarda tıbbi yardım ve insani yardım malzemesi bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. İzleyiciler, Helvacı'nın duygusal anlarıyla insanlık adına önemli bir mesaj aldı.
A Haber'de canlı yayında sunucu Cansın Helvacı, Gazze'de yaşanan insani krizi ve Küresel Sumud Filosu'nun bölgeye doğru ilerleyişini anlattı. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor. Cansın Helvacı, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayarak izleyenleri derinden etkiledi ve "Gazze'de insanlık kazanacak" ifadelerini kullandı.
Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi simgeleyen bir kavrama dönüştü. Filistinliler, topraklarında kalmayı ve kültürlerini yaşatmayı hedefleyen sivil direniş yollarıyla bu kavramı hayata geçiriyor.
Cansın Helvacı, yayında Gazze'deki insanların yaşadığı dramı aktarırken, izleyicilere de önemli bir mesaj verdi ve "İnsanlığın verdiği sınav şu an bu, ya insanlık kazanacak ya insanlık topyekün kaybedecek." dedi. Filonun ilerleyişi ve Filistin'deki insani durumun aciliyeti, canlı yayın sırasında vurgulandı ve izleyiciler, Cansın'ın duygusal anlarıyla insanlık adına güçlü bir farkındalık yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler
- Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlardan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?