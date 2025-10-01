A Haber ekranında vicdanların isyanı: "Gazze'de insanlık kazanacak!"

01 Ekim 2025, Çarşamba

A Haber’de canlı yayında Cansın Helvacı, Gazze’deki insani durumu gözyaşları içinde aktardı. Sunucu, "Gazze'de insanlık kazanacak" diyerek izleyenleri duygulandırdı. Küresel Sumud Filosu, bölgeye çok miktarda tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyor. Filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğine sahip. Filistin’deki dramatik tablo ve yardım çabaları, izleyicilere insanlık dersi verdi. Cansın’ın duygusal anları, yayını unutulmaz kıldı.
