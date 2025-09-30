Türkiye için oyun değiştirecek proje! Bakan Bayraktar duyurdu: Diyarbakır’da büyük potansiyel var | ABD-Türkiye anlaşmasında kaya gazı detayı

Fotoğraf-İHA

DÜNYANIN EN UCUZ GAZI ABD'NİN HENRY HUB LOKASYONUNDA

Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de enerji alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Enerjide ABD ile Türkiye arasında ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"ABD ile Türkiye'nin enerji tarafından bakıldığında realize olmamış büyük bir potansiyeli var. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi. Türkiye önemli bir doğal gaz ithalatçısı. Türkiye ve ABD'nin petrol, doğal gaz ve nükleer başlıkları altında anlaşmaları oldu. Bunların hepsi ayakları yere sağlam basan, üzerinde çok uzun çalışılmış anlaşmalar."

Bayraktar, ABD'de imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Dünyada doğal gaz fiyatı 4 merkezde oluşuyor. Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika'daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz." diye konuştu.

ENERJİ TALEBİ ARTMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda en az üç kat büyüyeceğini vurgulayan Bayraktar, 2016'da Milli Enerji ve Maden Politikası ile dünyada LNG'de bollaşma olacağını gördüklerini, bu bağlamda doğal gaz altyapısına büyük yatırım yaptıklarını aktardı.

TÜRKİYE İÇİN OYUN DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak bu konuda ABD'nin en önemli iş birliği yapılacak ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Kaya gazı devrimi sonrası ABD'nin dünyanın 1 numaralı doğal gaz üreticisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de kaya gazı teknolojisini hedeflediğini belirterek " Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

Kuraklık, küresel ısınmada suyun azaldığı dünyaya gidiyoruz. Türkiye 32 bin megavatlık hidrolik santrali olan ülke. Türkiye önümüzdeki 30 yılda en muhafazakâr tahminlerle enerji talebi 3 kat büyüyecek bir ülke. Bu talebi karşılamak için Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanması fevkalade önem arzediyor. Bütün bu alanlarda en önemli işbirliği yapacağımız ülkelerden birisi ABD. ABD, özellikle 2000'li yılların başında önemli atılım yaptı. Kaya gazı devriminden sonra ABD bugün dünyanın 1 numaralı doğalgaz üreticisi. Kaya gazı teknolojisi ile bunu yaptı. Kaya gazı teknolojisini inşallah biz de hedefliyoruz. Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz. Trump yönetimi özellikle 1. dönemde yoğun şekilde ihracatla ilgili yatırımları teşvik edici açılımlar yaptı.