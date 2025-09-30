Türkiye için oyun değiştirecek proje! Bakan Bayraktar duyurdu: Diyarbakır'da büyük potansiyel var | ABD-Türkiye anlaşmasında kaya gazı detayı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD ve Türkiye arasında imzalanan enerji anlaşmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak bu konuda ABD'nin en önemli iş birliği yapılacak ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Kaya gazı devrimi sonrası ABD'nin dünyanın 1 numaralı doğalgaz üreticisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de kaya gazı teknolojisini hedeflediğini belirterek " Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz." dedi. Bakan Bayraktar doğal gaz ve elektriğe ise zam yapılmayacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:
"Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."
Türkiye ve ABD arasındaki bu nükleer anlaşmaya dair Bakan Bayraktar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YAPILACAK MI?
Kovid-19 salgını ile birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağlandığını belirten Bayraktar, "Destekle alakalı Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN UCUZ GAZI ABD'NİN HENRY HUB LOKASYONUNDA
Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de enerji alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bilgi paylaştı.
Enerjide ABD ile Türkiye arasında ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:
"ABD ile Türkiye'nin enerji tarafından bakıldığında realize olmamış büyük bir potansiyeli var. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi. Türkiye önemli bir doğal gaz ithalatçısı. Türkiye ve ABD'nin petrol, doğal gaz ve nükleer başlıkları altında anlaşmaları oldu. Bunların hepsi ayakları yere sağlam basan, üzerinde çok uzun çalışılmış anlaşmalar."
Bayraktar, ABD'de imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Dünyada doğal gaz fiyatı 4 merkezde oluşuyor. Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika'daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz." diye konuştu.
ENERJİ TALEBİ ARTMAYA DEVAM EDECEK
Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda en az üç kat büyüyeceğini vurgulayan Bayraktar, 2016'da Milli Enerji ve Maden Politikası ile dünyada LNG'de bollaşma olacağını gördüklerini, bu bağlamda doğal gaz altyapısına büyük yatırım yaptıklarını aktardı.
TÜRKİYE İÇİN OYUN DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak bu konuda ABD'nin en önemli iş birliği yapılacak ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Kaya gazı devrimi sonrası ABD'nin dünyanın 1 numaralı doğal gaz üreticisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de kaya gazı teknolojisini hedeflediğini belirterek " Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:
Kuraklık, küresel ısınmada suyun azaldığı dünyaya gidiyoruz. Türkiye 32 bin megavatlık hidrolik santrali olan ülke. Türkiye önümüzdeki 30 yılda en muhafazakâr tahminlerle enerji talebi 3 kat büyüyecek bir ülke. Bu talebi karşılamak için Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanması fevkalade önem arzediyor. Bütün bu alanlarda en önemli işbirliği yapacağımız ülkelerden birisi ABD. ABD, özellikle 2000'li yılların başında önemli atılım yaptı. Kaya gazı devriminden sonra ABD bugün dünyanın 1 numaralı doğalgaz üreticisi. Kaya gazı teknolojisi ile bunu yaptı. Kaya gazı teknolojisini inşallah biz de hedefliyoruz. Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz. Trump yönetimi özellikle 1. dönemde yoğun şekilde ihracatla ilgili yatırımları teşvik edici açılımlar yaptı.
Bayraktar, Türkiye'de 2016'dan itibaren altyapı yatırımlarına başladıktan sonra ABD'den peyderpey doğal gaz alımı yapıldığını, 2024 verilerine göre Türkiye'de şu an kullanılan gazın yaklaşık yüzde 10'unun LNG olarak gemilerle ABD'den geldiğini söyledi.
Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eylül ayından başlayarak toplam değeri 43 milyar doları bulan kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları yaptık. ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor. Ama doğal gazı o halde Türkiye'ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa'ya, Dörtyol'a veya Türkiye'deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG'si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor. ABD'den alınan doğal gazın pahalı olduğunu söylemek piyasayı bilmemek anlamına geliyor. Türkiye'nin kendine has gerçekleri var bu anlamda zamana ihtiyaç var. Türkiye doğal gaz ihracatı yapmaya devam edecek."
31 ÜLKEDE 416 NÜKLEER REAKTÖR BULUNUYOR
Doğal gazın aksine nükleer teknolojiye sahip ülke sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini, dünyada 31 ülkede 416 reaktör bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "94'ü Amerika'da. Fransa, elektriğinin yüzde 67'sini nükleerden karşılıyor. 60 civarında yeni reaktör yapılıyor. Nükleerde yerlileştirmeye çok önem veriyoruz. Karar verirken modeli oluştururken insan kaynağı gelişimini de önemsiyoruz. Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 reaktörle 15 bin megavatlık bir kurulu güce erişmemiz gerek. Küçük modüler reaktörlerden de en az 5 bin megavat ile 2050'ye ulaşmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya değinerek, şunları kaydetti:
"Küçük modüler reaktörleri, konvansiyonel reaktörleri, nükleerin barışçıl amaçlı kullanımına dönük, ayrıca nükleerin tıpta, tarımda, sanayide, malzeme sektöründe kullanımıyla ilgili geniş çerçevede bir anlaşma yaptık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde finansman ile alakalı zorluk yaşandı. İlk reaktörü 2026 içinde devreye almak istiyoruz. Proje yüzde 49'a kadar dış finansman alabilecek. Bu şekilde proje daha çekici hale gelebilecek."
