Başkan Erdoğan'dan TSK Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci yılı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, savunmayı millîleştiren çalışmaları için teşekkür edip başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millîleştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.