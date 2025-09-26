26 Eylül 2025, Cuma
Başkan Erdoğan'dan TSK Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci yılı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 12:11
Başkan Erdoğan’dan TSK Güçlendirme Vakfı’nın 38’inci yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, savunmayı millîleştiren çalışmaları için teşekkür edip başarılar diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millîleştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

