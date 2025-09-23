Hadis-i Şerif ile dalga geçmişlerdi! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz adliyeye sevk edildi
YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi. Tepkiler üzerine Soğuk Savaş adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
YouTube'da Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile skandal bir şekilde alay edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programda, "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi için yapılan yorumlarla Hz. Muhammed üzerinden, "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" suçundan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Hadis-i Şerif ile alay eden Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı.
'SOĞUK SAVAŞ' PROGRAMI SORUŞTURMASI; 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sosyal medyada 'Soğuk Savaş' isimli programda paylaşılan video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
TUTUKLAMA İSTEMİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"
Soydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İdari Yargı Ön Sınavı nedir, ne zaman? 2025 İYÖS giriş belgesi sorgulama ekranı
- 38. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
- Üç aylar ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2026 dini günler takvimi
- iOS 26.1 BETA ÇIKTI: iOS 26.1 ne zaman gelecek? iPhone’lara gelmesi beklenen özellikler neler?
- SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
- JGK 8 bin uzman erbaş alımı sonuçları belli oldu mu? Hangi branşlarda alım yapılacak?
- Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Tarım Kredi’de fiyatlar düştü: Fırsat dolu 23-29 Eylül kataloğu: 40’lı tuvalet kağıdı 248 TL, Anadolu sızma zeytinyağı 469 TL…
- ŞOK 24-30 Eylül Aktüel Katalog: ŞOK’ta bu hafta neler var? Süt 39.90 TL, süzme çiçek balı 199 TL, peynir 84,90 TL
- 23-26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Bu hafta neler indirimde? Kahve makinesi, buharlı ütü, air fryer, fırın, masaj aleti…
- 23 Eylül maç programı: Bugün hangi takımın maçı var? Kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?