Hadis-i Şerif ile dalga geçmişlerdi! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz adliyeye sevk edildi

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programda, "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi için yapılan yorumlarla Hz. Muhammed üzerinden, "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" suçundan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Hadis-i Şerif ile alay eden Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı.

'SOĞUK SAVAŞ' PROGRAMI SORUŞTURMASI; 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada 'Soğuk Savaş' isimli programda paylaşılan video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Soydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık." ifadelerini kullandı.