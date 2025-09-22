Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ilk kez hakim karşısında

22 Eylül 2025, Pazartesi
Giriş: 22.09.2025 10:25 Güncelleme: 22.09.2025 10:46
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2025'te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde CHP'liler polise mukavemet göstermişti. Aralarında görevden alınan CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu toplam 26 kişi ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bu kapsamda sanıklar hakkında 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

ÖZGÜR ÇELİK HAKİM KARŞISINDA

CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi. Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP EDECEK
Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.Özel saat 10.00 sıralarında beraberindekilerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

