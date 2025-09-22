Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ilk kez hakim karşısında
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2025'te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde CHP'liler polise mukavemet göstermişti. Aralarında görevden alınan CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu toplam 26 kişi ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bu kapsamda sanıklar hakkında 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.
CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi. Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.
ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP EDECEK
Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.Özel saat 10.00 sıralarında beraberindekilerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?
- Altın fiyatları kritik eşiği geçti: Gramda 5.000 TL üstü yeni hedef kapıda! Yatırımcıları bu hafta neler bekliyor?
- Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA
- ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları 19-22 Eylül | ozdebir.org.tr sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
- Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
- YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?
- Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...
- Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor