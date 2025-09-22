Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ilk kez hakim karşısında

CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.