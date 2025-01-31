CHP'lilerden adliye önünde karışıklık çıkarma çabası! Görevlilere saldırdılar | CHP'lilerden DHKP-C sloganları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye gelerek ifade verdiği sırada, Çağlayan'da toplanan bir grup CHP'li gerginlik yarattı. CHP'lilerin polislere saldırmaya çalıştığı görüntülere yansırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da saldırganlar arasında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir başka CHP'li yetkilinin ise 'Toma'yı yan yatırırız' şeklinde sözler sarfettiği duyuldu. Ayrıca Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C tarafından şehit edildiği yerde, CHP'liler tarafından DHKP-C sloganı atılması da tepki çekti. A Haber'de yayınlanan programa konuk olan Av. Pınar Hacıbektaşoğlu İmamoğlu'nun şov yaptığını belirtirken 'Türkiye bu kadar çok kendi kişisel kariyerine yürürken bu kadar şov yaratan bir figür görmemiştir.' ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarfettiği sözler sonrası hakkında açılan iki soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdiği sıralarda bir grup CHP'linin adliye önünde karışıklık çıkarmak istediği görüldü.
ADLİYEDE TAŞKINLIK
İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada CHP'liler ile görevliler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, CHP'li grubun taşkınlık çıkararak polislere saldırdığı öğrenildi.
ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İSTEDİLER
Adliye dışında da geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın dışında meydanda toplanan bazı CHP'liler sloganlar attı.
POLİSLERE TEHDİT
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir başka CHP'li yetkili polisleri tehdit ederken, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait." dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği duyuldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın da polislere saldırdığı görüldü.
MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ YERDE DHPK-C SLOGANIYLA SOKAK ÇAĞRISI
CHP Başkanı İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen kalabalık grup ise, DHKP-C terör örgütünün kullandığı "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak sokak çağrısında bulundu.
"BURADA ŞOV İZLİYORUZ"
A Haber'de yayınlanan Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve gazeteci Murat Özer; İmamoğlu'na açılan soruşturmalar ve yapılan provokasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Burada gerçekten bir şov izliyoruz. İnanılmaz bir durum gerçekten. Türkiye bu kadar çok kendi kişisel kariyerine yürürken bu kadar şov yaratan bir figür görmemiştir. Ekrem İmamoğlu bu konuda inanılmaz bir başarı sergiliyor." dedi.
İşte Hacıbektaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
Bazı siyasiler mağduriyetten doğan neticeler elde etmiştir. İhaleye fesat karıştırdığı için soruşturma geçiren Ekrem İmamoğlu adına açılan davada bilirkişinin vermiş olduğu rapora 'Bu benim aleyhimde çalışıyor' dedikten sonra bilirkişiyi hedef gösterdikten sonra ifade çağrıldı. Burada bir mağduriyet yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan mağdur olanların sesi olmuştur ama Ekrem İmamoğlu burada hedef gösterme işini yapıyor ve savcı ile ailesini tehdit ediyor.
Ekrem İmamoğlu kendisinin kusur ve hatalarından doğan sürecin sonunda hem soruşturmacıları hem bilirkişileri hedef gösteriyorlar. Kanuna aykırı davranışlar sergiliyor sonrada burada mağdurum edebiyatı yapıyor. Siyaset üretirken toplumun nezdinde kahramanlık olgusu Ekrem İmamoğlu'na bence yanlış anlatılmıştır. Böyle siyaset üretilmez bunun adı şovdur.
Buralara bu kalabalıkları toplamak herkes biliyor ki maddi anlamda bir güç var ve bu insanları buraya topluyor. Ekrem İmamoğlu ucuz kahramanlık üzerinden şov yapma bu şov üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolu tahkim etmek hedefi var. Şu anda CHP içerisinde bir bölünmüşlük söz konusu. Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları var. Bu 3 isme destek vermeyen insanlar Ekrem İmamoğlu'nun uzuv şovunu eleştiriyordu. Buraya kalabalıkları topluyor ancak burada bir provokasyon olsa kim hesap verecek?
Gazeteci Murat Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Mehemt Selim Kiraz, Gezi davasının savcısıydı. Gezi olaylarında binlerce insan yaralanmıştı, Biri komiser 6 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onlarca ambulans, belediye otobüsü yakılmıştı ve kamu binaları zarar görmüştü. Doğal olarak dava çok büyüktü. Bu davayla alakalı soruşturmayı yürüten Mehmet Selim Kiraz'dı.
DHKP-C terör örgütü İstanbul'a kana bulayan bu eylemlerin çok büyük bölümünde sorumluluk sahibiydi. Bunu Taksim meydanına gittiğinde görürdünüz. DHKP-C'nin orda çadırı vardı. Üzerinde terörist başı Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı. Atatürk heykelinin üzerinde teröristbaşı Abddullah Öcalan ve Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı.
Bu eylem sıradan bir eylem değildi. DHKP-C'li terörsitler Savcı Kiraz'ı rehin alıp bu davayla alakalı bütün dosyaları çıkarttılar. Kendi örgütlerine gönderdiler. Daha sonra canlı yayında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiler.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DHKP-C SLOGANLARI
Bu korkunç terör saldırısı gerçekleştiğinde teröristler, bugün Çağlayan Adliyesi önünde atılan 'Ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atılıyordu. Bundan daha kötü bir şey oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü muhabiri bu teröristlerle haklı olduklarına dair röportaj yaptı. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde bu teröristlerin haklı olduğuna dair tam sayfa haberi çıktı. Bu teröristler daha sonra polisle girdiği çatışamada öldürüldü ve cenazelerinde de aynı slogan atıldı. Bu teröristleri öven Ahmet Şık, şu anda eylem yapan CHP'nin desteğiyle bugün parlamentoya girdi.
Savcımız DHKP-C tarafından alenen tehdit edildi. Daha sonra şehit edildi. Bu teröristlere destekleyen kişi ise CHP'nin desteğiyle parlamentoya girdi. Bu dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz.
DHKP-C SLOGANI İLE SOKAK ÇAĞRISI! YENİ GEZİ KALKIŞMASI PLANI MI?
Ajans programında Can Okanar'ın konuğu olan Prof. Dr. Zakir Avşar ve hukukçu Zeki Aktürk de gelişmeleri değerlendirdi. İşte açıklamalar...
Siyaset bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar: Ekrem İmamoğlu bu durumdan parti içinden kendine yönelik olan durumları pozitif iklime çevirme peşinde. Bunda da belirli ölçüde başarı sağlamış durumda. Türkiye'yi dizayn etme değil de CHP içini dizayn etme ve cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda kendine yönelik teveccühü artırma çabası var.
Hukukçu Zeki Arıtürk: Bir hukuk devletinde bu tip olaylara asla izin verilmeyecektir. Gezi benzeri olayları özleyenler olabilir ancak Türkiye cumhuriyeti dünden daha güçlü bir hale gelmiştir. FETÖ'nün polis, asker ve yargıya sızması ile Gezi'nin ne hale geldiğini gördük. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin kendisini yenilemesinden sonra terör unsurlarını temizlemesinden sonra Gezi gibi hayaller görenlerin sonu hüsran olacaktır.
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