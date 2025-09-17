Can Holding ile ilgili çarpıcı detay! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık

17 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 06:59
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu. Operasyonla ilgili dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada, 11 farklı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını kontrol ettiği belirlenen Can Holding’in Türkiye-Almanya hattında yürüttüğü sigara kaçakçılığı operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul'da sigara ve makarondan elde edilen milyarlarca dolarlık gelirle dev bir medya imparatorluğu kuran Can Holding'le ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, her şey 2020'de Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp) Hannover merkezli bir şirkete gönderilmek üzere inşaat malzemeleriyle dolu olduğu iddia edilen 3 konteynerin izini sürmesiyle başladı.

Konteynerler Türkiye'den deniz yoluyla Belçika'nın Anvers kentine, ardından Duisburg limanına taşınmıştı. Bir lojistik şirketi tarafından teslim alınan 3 konteynerin Moers yakınlarındaki bir depoya aktarıldığını belirleyen polis depoya baskın düzenledi.

Konteynerlerden biri gaz beton bloklarla, diğer ikisi ise kolilerle doluydu. Sadece gaz beton blokların bulunduğu konteyner gümrüğe usulüne uygun olarak beyan edilmişti.

İki konteynerde yapılan aramada 39 milyon 980 bin adet gümrüksüz ve vergisiz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

ULUSLARARASI ŞEBEKE

Sabah'ın haberine göre Sigaraların Türkiye ve İran'daki lisanslı üretim tesislerinde üretilip, denizaşırı limanlara ihraç edildiği, ardından AB üye ülkelerine gönderilerek burada satıldığı belirlendi.

28 Ocak 2025'te 150 konteyner kaçak sigarayı Avrupa Birliği'ne soktuğu tespit edilen aralarında Türklerin de bulunduğu 18 kişi hakkında Bielefeld Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.

Bazı konteynerlerin Hollanda geçici depolama tesislerinde boşaltıldığının kanıtlanmasının ardından, Hollanda makamları (FIOD Rotterdam) soruşturmaya dahil oldu.

Hollanda, Almanya ve Belçika'da yapılan baskınlarda 1.5 milyon kaçak sigara ve 51 ton tütün ele geçirildi. 18 kişi tutuklanırken, uluslararası kaçakçılık şebekesinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de olduğu belirlendi.

İSMİNİ İLK KEZ MİT DUYURMUŞTU

Türkiye, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ismini ilk kez 2002'de duymuştu. MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkardı.

Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin'de yapılan Duman Operasyonu'nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı.

Operasyon kapsamında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi.

2016'da 11 ülkede yürütülen operasyonlarda ise Zamanhan Can ile oğulları Kemal ve Mehmet Şakir Can, sigara kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

